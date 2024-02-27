Диляра Аленова назначена пресс-секретарем премьер-министра РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Диляра Аленова окончила университет КазГЮУ по специальности «международное право».

Трудовую деятельность начала в 2014 году журналистом. В разные годы работала в Службе центральных коммуникаций при президенте РК, Комитете информации Министерства информации и коммуникаций РК, АО «Казконтент», пресс-службе премьер-министра РК.

Занимала должности руководителя КГУ «Региональная служба коммуникаций города Алматы», руководителя отдела коммуникационных практик Управления общественного развития города Алматы, руководителя пресс-службы акимата г. Алматы.