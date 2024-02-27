Диляра Аленова назначена пресс-секретарем премьер-министра РК
110
Пресс-секретарем премьер-министра Республики Казахстан назначена Аленова Диляра Ардаковна. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz.
Диляра Аленова окончила университет КазГЮУ по специальности «международное право».
Трудовую деятельность начала в 2014 году журналистом. В разные годы работала в Службе центральных коммуникаций при президенте РК, Комитете информации Министерства информации и коммуникаций РК, АО «Казконтент», пресс-службе премьер-министра РК.
Занимала должности руководителя КГУ «Региональная служба коммуникаций города Алматы», руководителя отдела коммуникационных практик Управления общественного развития города Алматы, руководителя пресс-службы акимата г. Алматы.