Димаш Кудайберген готов максимально поддержать развитие туризма в Мангистау

Звезды , Музыка
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Дана Аменова
корреспондент

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с народным артистом Казахстана Димашем Кудайбергеном, прибывшим в область с рабочей поездкой, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

На встрече Нурдаулет Килыбай и всемирно известный казахстанский артист Димаш Кудайберген обсудили туристический потенциал региона и проекты, реализуемые по поручению главы государства.

Также аким Мангистауской области пригласил певца принять участие в значимом событии 2025 года - «Актау - культурная столица тюркского мира».

«Димаш, мы очень рады видеть вас на священной земле Мангистау. Думаю, что этот визит даст огромный импульс развитию туризма в нашей области. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил высокий потенциал Мангистау в сфере туризма и поручил развивать его. Сегодня мы комплексно решаем вопросы инфраструктуры, чтобы придать этой отрасли новое направление, и работаем над улучшением качества услуг для туристов. По примеру Баку и Дубая мы приступили к пересмотру генерального плана города Актау. Для привлечения туристов на территории «Теплого пляжа» разрабатывается ряд крупных проектов. У нас есть планы превратить Актау в крупный курортный центр», – сказал Нурдаулет Килыбай.

Как амбассадор казахстанского туризма, Димаш Кудайберген посетил историко-культурные достопримечательности Мангистау. Планируется разработать отдельное произведение, отражающее духовность, культуру и туризм сакрального региона.

Певец, впервые посетивший Мангистаускую область, отметил, что впечатлен уникальной красотой природы региона, и готов внести свой вклад в популяризацию туристических объектов.

«Мы были под огромным впечатлением от Бозжыры, когда увидели ее вблизи. Как будто мы попали в сказочный мир! Невозможно описать словами красоту этого места. Желаю успехов в развитии сферы туризма. Подготовка мест отдыха, привлечение внутренних, внешних туристов - это непростая задача. Необходимо работать в интересах страны, развивать нашу культуру. Мы готовы оказать максимальную поддержку», – подытожил Димаш Кудайберген.

Напомним, недавно исполнителя хита «Любовь уставших лебедей» принял аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. 

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