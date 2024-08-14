Приятно удивлен: Димаш Кудайберген восхитился достопримечательностями Туркестанской области

Звезды , Музыка
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Дана Аменова
корреспондент

Сегодня всемирно известного казахстанского певца в Туркестане принял аким области Дархан Сатыбалды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  акимат 

Фото: акимат Туркестанской области

Глава региона отметил, что рад видеть в нашем крае человека высокого искусства, который представляет нашу страну на мировой арене.

«Ваш визит придаст огромный импульс укреплению духовности и развитию туризма. В регионе реализуется ряд инициатив. Проведение мероприятий республиканского, международного уровней привлекает много туристов. Одно из них - международный конкурс исполнителей казахских песен Voice of Turan. В конкурсе, который проводится в пятый раз, в этом году примут участие артисты из 20 стран мира, исполняющие казахские песни. Конкурс показывает возрастающий интерес исполнителей разных стран к вашим песням. Это радость и огромная ответственность для нас», – сказал аким области и пригласил Димаша Кудайбергена стать почетным гостем Voice of Turan.

В своем выступлении певец выразил восхищение Туркестаном как духовным центром и поблагодарил главу региона.

«Я приятно удивлен новым обликом Туркестана и его переменами. Нравится все. Рад, что люди живут в таком прекрасном городе. Туркестан стал туристической столицей тюркского мира и продолжает завоевывает признание туристов. Главное, чтобы в нашей стране было спокойно!», – сказал Димаш Кудайберген.

Напомним, 13-14 сентября в Астане состоится концерт Димаша Кудайбергена.

Народный артист Казахстана выступит на сольном концерте Stranger на стадионе Astana Arena. На шоу мирового класса он исполнит композиции в традиционном и современном стиле.

Вечер песни будет организован Центром творчества «ДимашАли» при поддержке МКИ в рамках V Всемирных игр кочевников.

Отметим, певец снимает видео о достопримечательностях нашего региона. Он посетил священную пещеру Акмешит в Байдибекском районе, которая привлекает много туристов, и другие места. А сегодня певец провел съемки мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави и достопримечательностей города.

#область #Туркестан #Димаш Кудайберген #шоу-бизнес

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