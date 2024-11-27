Димаш Кудайберген представил новый видеоклип на песню Kieli Meken

Премьера клипа состоялась в Алматы на форуме, посвященном закрытию Года туризма Казахстана в Китае

Фото: пресс-служба Минтуризма

Сегодня, 27 ноября, в свет вышло новое музыкальное видео Димаша Кудайбергена, созданное по заказу Минтуризма при поддержке нацкомпании Kazakh Tourism, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Музыкальное видео на песню «Киелі мекен» снято на красивейших землях Казахстана, в самых знаковых и сакральных местах страны.

Мистические горы, прозрачные озера, таинственные пещеры и глубокие каньоны, бесконечные степи, вольный ветер и люди с открытым сердцем, несущие в будущее традиции многовековой истории – Казахстан.

Вместе с главными героями клипа – Димашем и Абильмансуром Кудайберген зрители отправятся в виртуальное путешествие на Кольсайские озера, пронесутся на крыльях беркута над каньоном Шарын и долиной Торыш, заглянут в дальние уголки пещеры Акмечеть и урочища Бозжыра, увидят уникальные кадры из музея-заповедника Азрет-Султан и национальных парков Бурабай, Катон-Карагай, Алтын-Емел и Жонгар-Алатау.

«Мы очень признательны Димашу за его неоценимый вклад в популяризацию нашей страны за рубежом. Ведь он, будучи первым Послом туризма, при каждом удобном случае приглашает зарубежную аудиторию посетить Казахстан. Мы уверены, что поклонники Димаша по всему миру вдохновятся уникальными локациями и захотят открыть для себя нашу страну», – отметил на форуме председатель правления АО НК Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

О том, как снимался клип, рассказал режиссер Галым Асылов.

«Главная идея клипа была в том, чтобы показать слияние самого Димаша с природой любимых мест Казахстана. Первоначальный план подразумевал павильонные съемки с графическим воссозданием главных туристических объектов и привлечением различных животных. Однако Kazakh Tourism принял решение, что нужны живые кадры и съемки ландшафта», – поделился он.

Об особенностях съемочного процесса на «живой природе» Галым рассказал, что это непростая работа, которая зависит от солнечного дня. В итоге провели порядка 10 смен на природе и в студии, не считая перелетов с места на место.

«Из многих локаций я бы выделил Бозжыру и Актау, который особенно запомнился. Там же был отдельный случай, когда выйдя из машины в ночь, мы увидели в 500 метрах от себя горящие глаза волков. А красивейшие виды природы стоили приключения, о которых хочется рассказывать детям. Димашу тоже понравилась работа на природе, она разбавила его насыщенный график и перелеты важным делом в окружении нашей красивой природы», – заключил Галым Асылов.

Напомним, ранее казахстанский музыкант второй раз в своей карьере выступил с сольным концертом в Дюссельдорфе.