Народный любимец: Димаш Кудайберген получил новую награду

Всемирно известный казахстанский певец в четвёртый раз признан «Деятелем культуры года», сообщает Kazpravda.kz

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Национальная премия «Халықтың Сүйктісі – 2024» подвела итоги голосования. Самая престижная общественная награда определила своих владельцев в десяти номинациях.

Деятелем культуры года в четвертый раз признан народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

Торжественная церемония награждения лауреатов традиционно состоится 16 января 2025 года.

Напомним, ранее казахстанский певец Димаш Кудайберген, ставший обладателем премии DIAFA международного арабского фестиваля за вклад в искусство, посвятил свою награду 95-летнему юбилею выдающейся казахстанской оперной певицы Бибигуль Ахметовны Тулегеновой. Тем самым, он выразил глубокое уважение легенде оперной сцены.