Динара Шукижанова: Новая Конституция создает прочную основу для развития бизнеса

Мажилис
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстанский бизнес сегодня работает в условиях высокой глобальной конкуренции, технологических изменений и внешних вызовов

Фото: Parlam.kz

По словам Президента АО «АгромашХолдинг KZ» Динары Шукижановой, в таких реалиях решающими становятся устойчивость правил, защита собственности и предсказуемость государственной политики, сообщает Kazpravda.kz

«Для бизнеса самое важное – стабильность регулирования и защита вложенных усилий. Мы планируем развитие на годы вперед, и нам необходима понятная и надежная институциональная среда», – отметила она.

Предприниматели, особенно в капиталоемких отраслях, выстраивают стратегию на 7–10 лет вперед. Проект новой Конституции формирует правовую основу, которая закрепляет свободу предпринимательства и право распоряжаться своим имуществом. Монополистическая деятельность ограничивается законом, недобросовестная конкуренция запрещается, что создает равные условия для рынка.

«Сильный бизнес формирует производственный и предпринимательский потенциал страны. А сильная экономика – это сильное государство», – подчеркнула Динара Шукижанова.

По ее мнению, перераспределение полномочий и повышение подотчетности государственных институтов делают экономическую политику более последовательной и снижают риски резких изменений регулирования.

#мажилис #обсуждение #проект #бизнес #реформа #Контитуция

