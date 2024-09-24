Династия Абиевых: история труда и успеха

В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается о будущем, о том, кем быть. Ответ на этот вопрос может быть нелегким, особенно для молодежи, которой трудно ориентироваться в мире профессий. Но в семье Абиевых дети всегда и во всем ориентируются на своих родителей.

Основатель династии и успешный предприниматель Екпин Абиевич – яркий пример трудолюбия. Родившись в 1958 году в селе Орталык бывшего Пресновского района, он прошел долгий путь от прораба до успешного бизнесмена. Начав карьеру архитектором Жамбылского района, в 1995 году он занялся индивидуальным предпринимательством.

В 2002 году Екпин Абиевич основал ТОО «Екпин-2002». Оно состоит из нескольких магазинов, двух оптовых точек, пекарни, рынка, аптеки и СТО. В 2011-м в честь 20-летия Независимос­ти республики была открыта тойхана «Орталық» с гостиницей, а в 2016-м – торговый дом «Орталық», первый супермаркет в районе.

Екпин Абиевич удостоен многочисленных наград и почетных званий. В 2008 году он получил звание «Меценат образования РК». В 2009-м был признан лучшим предпринимателем года и патриотом года. В 2010-м удостоен медали имени королевы Виктории от Европейской бизнес-ассамблеи.

В 2014 году был награжден орденом «Даңқ», медалью «Ерен еңбегі үшін», орденом Славы Казахстана. В 2015-м стал почетным депутатом маслихатов РК. В 2021 году получил орден «Құрмет». Является почетным гражданином Жамбылского района.

Жизненное кредо Екпина Абие­ва можно сформулировать так: «Работай честно и усердно, делай добро людям и своему сообществу, и успех придет. Благосостояние и уважение зависят от вклада в развитие родного края и поддержки будущих поколений». Этот девиз отражает его стремление к честному труду, предпринимательской активности и благотворительности, направленной на улучшение жизни в Жамбылском районе.

Омирсерик Абиев, сын Екпина, работает заместителем директора ТОО «Екпин-2002» и активно развивает семейный бизнес. Он окончил экономичес­кий факультет СКГУ. Увлечение животноводством привело его к созданию одного из крупнейших овцеводческих хозяйств в регионе.

Начав с разведения местной породы овец, в 2016 году Омирсерик приобрел 300 племенных овец едильбаевской породы, воспользовавшись государственной программой «Алтын асык». Теперь его стадо насчитывает более 7 000 овец. В августе этого года запланирована покупка еще 2 000 голов.

Кроме ТОО «Екпин-2002» у отца и сына Абиевых есть фермерские хозяйства «Колос», «Аида» и «Харатума». Группа этих компаний владеет более 4 000 га посевных площадей. Это значит, что сегодня Абиевы занимаются не только животноводством, но и земледелием, выращивая зерновые, масличные и кормовые культуры.

Продукция пользуется спросом как в Казахстане, так и за рубежом. Хозяйство Абиевых считается примером успешного семейного бизнеса.

Кредо Омирсерика Абиева – «Стремись к знаниям и инновациям, будь предан своему делу и используй возможности для развития сельского хозяйства, чтобы внести свой вклад в благосостояние родного края» – отражает его стремление к профессиональному росту, инновациям и приверженность семейным традициям.

Большая и трудолюбивая семья активно участвует в общественной жизни, занимается благотворительностью. Абиевы оказывают спонсорскую помощь сельским школам и детским садам, поддерживают районную больницу, благоустраи­вают села и помогают нуждающимся.

Династия Абиевых – яркий пример того, как трудолюбие, настойчивость и семейные ценности могут привести к успеху. Своим примером Екпин и Омирсерик Абиевы показывают, что любовь к делу и добрые устремления могут изменить в лучшую сторону не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Трудовые достижения и благородные стремления отца и сына Абиевых вдохновляют земляков.