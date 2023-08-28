Директор дома культуры из Актобе попросил прощения за свой проступок

Фото: скриншот с видео

"Я хочу объяснить ситуацию, которая произошла 24 августа. Ыбыкты сай - это одно из красивейших мест в Мангистауской области. Жаль, что за ним не присматривают. Дорога плохая, везде мусор. Скалы ажурного каньона Ыбыкты Сай исписаны нецензурными словами. И вот одно из таких слов я хотел исправить на красивое имя. Нет людей, которые не совершают ошибки. Прошу не судить меня строго. У меня и в мыслях не было вредить историческому месту. Прошу прощения у соотечественников и жителей Мангистауской области", – сказал Кошербаев.

Отметим, с 1 августа по 1 сентября он находится в трудовом отпуске. Сейчас он в дороге, возвращается домой из Мангистау.

Напомним, ранее в социальных сетях активно обсуждали видео осквернения скалы ажурного каньона Ыбыкты Сай в Мангистауской области, на котором узнали директора Дома культуры для слепых города Актобе - Манаса Кошербаева.

Тогда руководитель управления культуры Актюбинской области Алтынай Юнисова сообщила, что по возвращению подчиненного с ним будет проведена с профилактическая беседа.