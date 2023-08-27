Директор дома культуры из Актобе осквернил скалы каньона в Мангистау

Фото: скриншот с видео

«Я видела это видео. Это действительно директор Дома культуры для слепых города Актобе. Уже поговорила с ним. Когда я сказала, что он порочит культуру области, он объяснил, что на скале было написано грубое слово, и он пытался исправить его. Однако видео было снято не с начала», – рассказала руководитель управления культуры Актюбинской области Алтынай Юнисова.

По ее словам, в настоящее время директор Дома культуры проводит свой отпуск в Мангистауской области. По его возвращению в управлении культуры обещают провести с ним профилактическую беседу. Однако активные пользователи соцсетей и жители Мангистау требуют строго наказать нарушителя.

Так, например, житель Мангистау Азамат Сарсенбаев, эмоционально отреагировал в своем посте в одной из социальных сетей на поступок вандала из Актобе.

«Эти камни формировались ветром и водой миллионы лет, а этот мужик с помощью отвертки и молотка пытается оставить себя в истории (ну как еще побаловать свое непомерное эго). Не понимаю, почему "операторы" просто стояли и снимали, как этот вандал делал свое дело. Если бы вместо этих операторов был я, то я немедленно отобрал эти инструменты, зафиксировал бы госномера автомашин, на которых они приехали, и передал бы в правоохранительные органы».

После резонансного видео в Департаменте полиции Мангистауской области сообщили о поисках осквернителя, однако не уточнили, какая ответственность грозит мужчине.