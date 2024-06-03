Директор футбольного клуба «Жетісу» арестован

Причина задержания главы ФК «Жетісу» Калмухамета Донсебаева не сообщается, передает Kazpravda.kz

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда по области Жетісу, постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании содержания под стражей в отношении Д. сроком на два месяца. Постановление суда не вступило в законную силу», – прокомментировали в пресс-службе суда области Жетісу.