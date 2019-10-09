Директора Центра занятости населения Талдыкоргана подозревают в даче взятки

Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр занятости населения акимата г.Талдыкорган Алматинской области" по подозрению в даче взятки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
"Она подозревается в даче взятки через посредника – заместителя руководителя ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Талдыкорган" в сумме 400 тыс. тенге главному специалисту государственного аудита ГУ "Ревизионная комиссия по Алматинской области" за составление акта без отражения нарушений по итогам проведенной плановой проверки", – говорится в сообщении.
В антикоррупционной службе добавили, что проверяется причастность данных должностных лиц к посредничеству в даче взятки и ее получении.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.