Ликвидированы call-центры мошенников Общество 30 апреля 2024 г. 0:52 177 Кадиша Ныгмет Транснациональные преступные группы интернет-мошенников ликвидированы фото из архива "КП" При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к интернет-мошенничеству иностранных граждан. «В ходе служебной командировки сотрудников МВД во взаимодействии с Национальной полицией Украины и полицией Чехии пресечена деятельность двух транснациональных преступных групп интернет-мошенников», – сообщил начальник департамента, официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев. По его словам, ликвидированные call-центры мошенников располагались в городе Запорожье. Оттуда злоумышленники звонили на казахстанские номера и, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, выманивали у них данные их счетов. Всего задержано девять человек, изъято 17 единиц компьютерной техники, 62 мобильных устройства, а также 35 граммов препарата «Метадон». Тем временем в Одессе ликвидированы три мошеннических call-центра. Их «деятельность» предполагала вложения казахстанцев в крупные инвестиционные лжекомпании. По этому делу задержаны 23 человека, девять подозреваемых водворены в ИВС. Изъяты машины, ноутбуки, смартфоны и цифровые активы на сумму свыше 200 тыс. долларов. Расследование и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. #полиция #расследование #МВД #мошенники #call-центр