Ликвидированы call-центры мошенников

Общество
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Кадиша Ныгмет

Транснациональные преступные группы интернет-мошенников ликвидированы

фото из архива "КП"

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к интернет-мошенничеству иностранных граждан. «В ходе служебной командировки сотрудников МВД во взаимодействии с Национальной полицией Украины и полицией Чехии пресечена деятельность двух транснациональных преступных групп интернет-мошенников», – сообщил начальник департамента, официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По его словам, ликвидированные call-центры мошенников располагались в городе Запорожье. Оттуда злоумышленники звонили на казахстанские номера и, выдавая себя за сотрудников банков и право­охранительных органов, выманивали у них данные их счетов. Всего задержано девять человек, изъято 17 единиц компьютерной техники, 62 мобильных устройства, а также 35 граммов препарата «Метадон».

Тем временем в Одессе ликвидированы три мошеннических call-цент­ра. Их «деятельность» предполагала вложения казахстанцев в крупные инвестиционные лжекомпании. По этому делу задержаны 23 человека, девять подозреваемых водворены в ИВС. Изъяты машины, ноутбуки, смартфоны и цифровые активы на сумму свыше 200 тыс. долларов.

Расследование и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

#полиция #расследование #МВД #мошенники #call-центр

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