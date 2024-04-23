Как СКО готовится ко встрече новой большой воды

Утром 22 апреля на Сергеевском водохранилище уровень перелива снизился до 360 см, а это значит, что вторая волна паводка пошла на спад. Напомним, что во время первой волны рекордная отметка остановилась на 425 см.

Фото: ДЧС СКО

В ожидании новой волны спасатели передислоцируют свои силы. Они делают это, несмотря на утешительный прогноз гидрологов и «Казводхоза» о том, что уровень второй волны не превысит показатели первой.

– Вода в Кызылжарском районе продолжает уходить, – отметил начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО Кирилл Иванников. – Вернулись в свои дома жители Куйбышевского лес­ного хозяйства.

На территории СКО от МЧС задействованы более тысячи человек, а также 116 единиц техники, 137 мотопомп, 39 плавательных средств, на дежурстве находятся два воздушных судна. В спасательных работах участвуют еще 4 000 человек от местных исполнительных органов.

– Сил и средств достаточно, – считает Кирилл Иванников, – все находятся на боевом дежурстве. 56 человек и 10 единиц техники направлены вверх по реке Есиль. К приходу новой воды готовы, в случае осложнения обстановки будем проводить дополнительные эвакуационные мероприятия.

В минувшие выходные спасатели помогли 40-летнему велотуристу из Франции по имени Сильва, который захотел отметить свой 40-летний юбилей в экстремальной поездке на велосипеде из Москвы в Магадан. В Петропавловске путнику приш­лось воспользоваться услугами спасателей при переправе через Есиль. В своем вагончике они накормили отчаянного туриста, а позже показали дорогу до отеля. Переночевав, Сильва отправился в Омск, а оттуда – дальше по своему маршруту.

– Merci beaucoup! – благодарил он при прощании.

Сотрудники ДЧС продолжают эвакуировать жителей подтоп­ленных микрорайонов Петропавловска. Так, срочная эвакуация в больницу понадобилась мужчине с инфарктом и женщине, потерявшей сознание.

У санитарных врачей – свои заботы. На особом контроле у них водопровод ТОО «Кызылжар су». Здесь введено гиперхлорирование воды. Заместитель руководителя городского управления санитарно-эпидемиологического конт­роля Данияр Оспанов сообщил, что эпидемиологическая ситуация стабильная, но все равно следовало бы прививаться от гепатита А. Он рекомендовал использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную и кипяченую воду, не пить из родников, колодцев и скважин в местах подтопления.

Ранее в Петропавловске был налажен забор воды из озера Пестрого. На случай снижения уровня воды принято решение сделать плавучую насосную станцию, которая обеспечит бесперебойное водоснабжение областного центра. Установка насосной станции на понтоне уже ведется.

Тем временем пострадавшие переселяются из эвакопунктов в новое студенческое общежитие на улице Жумабаева в Петропавловске. Для них здесь созданы более комфортные условия.

Власти избавили пострадавших от необходимости обращаться за справками в отделы по ЧС. Руководитель оперативного штаба ДЧС СКО Аслан Ахметжанов заявил в этой связи:

– Пострадавшим от паводка не надо приходить за справками в отделы ЧС, сразу обращайтесь в отдел соцзащиты.

В зонах эвакуации полицейские несут круглосуточное дежурство. Помогают гражданам убедиться, что имущество на месте. Например, жительница затопленной «Подгоры» увидела в телерепортаже открытые настежь ворота своего дома. Испугалась, позвонила по номеру 102. В ответ полицейские предложили проехать на место, чтобы все проверить. Женщина побывала у себя дома и убедилась, что непрошеных гостей не было.

В Кызылжарском районе военные инженеры наладили понтонную переправу в село Прибрежное. Понтоны были привезены из Алматинской области, и сегодня по ним в отрезанное от большой земли село доставляются продукты, техника, корма для скота. На лодках и по воздуху из Приб­режного были вывезены почти две тысячи человек. Заведующая отделением Кызылжарской больницы Елена Богданова помогла эвакуроваться 22 больным, в том числе тяжелым, сама же предпочла остаться на острове.

Мало-помалу наладилась работа по выдаче гуманитарной помощи.

– Изначально на базе Дома дружбы был организован единый фронт-офис, – рассказывает замес­титель председателя АНК СКО Елена Семидоцких. – В Петропавловске действуют три официальных пункта выдачи гуманитарной помощи. К сожалению, вначале было неспокойно. Люди приходили без документов, были скандалы, появлялись негативные сообщения в соцсетях. Сегодня выдача гуманитарной помощи налажена. Мы держим связь с районами и селами.

На брифинге в ДЧС СКО исполняющая обязанности руководителя управления образования Татьяна Протопопова заявила, что контрольные СОРы отменены в семи школах, оказавшихся в зонах подтопления (села Большая Малышка, Озерное, Соколовка, Долматово, а также три школы в Петропавловске: № 12, 13, 14). Отвечая на вопрос, когда школьники Петропавловска смогут вернуться к полноценному обу­чению, пос­ледовал ответ:

– Как только мы получим письмо от СЭС, что воду из-под крана можно пить.

Испытание водой заставило людей проявить свои лучшие душевные качества. Они спасали не только себя и свое имущество, но также кошек, собак, голубей, хомяков...

Так, успешной оказалась операция по спасению 40 голубей в микрорайоне «Подгора». А еще под аплодисменты спасатели вручили хозяину милого пса по кличке Тоша, которого искали с самого первого дня, когда вода накрыла «Подгору». В шоке от пережитого Тоша прижался к родному человеку и уже не хотел слезать с его рук.

Зоозащитники бесконечно благодарны прекрасной @gulmira001, которая вместе с подписчиками собрала для собачьего приюта 2 266 593 тенге.