В стране не хватает квалифицированных кадров

Этот вопрос неоднократно поднимал Президент. Тема серьезная и, надо сказать, нарастающая: хороших специалистов, к примеру, в технической, водной отраслях, ветеринарии и сельском хозяйстве можно уже по пальцам пересчитать. Не за горами конец учебного года, и для большинства выпускников вопрос выбора профессии уже решен. Только многие ли подадут документы на технические специальности? Или это традиционно будут юриспруденция, экономика и финансы?

Почему идет перекос и оправдано ли занижение пороговых баллов для поступления на технический профиль, мы решили узнать в Министерстве науки и высшего образования.

Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Жанна Есинбаева говорит, что государст­венный образовательный заказ на подготовку кадров формируется на основе среднесрочного прогноза потребности в кадрах для отраслей экономики страны, предоставленного МТСЗН.

– Министерством труда и социальной защиты населения проводится анализ по выявлению наиболее востребованных кадров и тех, по которым наблюдается избыток. Для этого производятся расчеты прогнозирования потребности в квалифицированных специалистах с учетом социально-экономического развития регионов и в целом республики, оценка состояния спроса на трудовые ресурсы в разрезе отраслей, – рассказывает Жанна Уакасовна. – Количество государственных образовательных грантов, которые ежегодно выделяются на получение высшего и послевузовского образования, формируется на прогнозной потребности в кадрах, которую нам ежегодно предоставляет Минтруда.

К слову, анализ МТСЗН, проводимый по отраслям и регионам, бывает кратко-, средне- и долго­срочным. Госзаказ на подготовку кадров основывается на средне­срочном прогнозе. Кроме того, при формировании госзаказа учитываются и основные показатели государственных программ, тенденции отраслей экономики, а также потребности в кадрах, представленные Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Ежегодный опрос проходит и среди работодателей.

– Мы опираемся на стратегические документы, где имеются определенные показатели по достижению того или иного индикатора. Все это анализируется, и мы формируем госзаказ на три учебных года. Например, госзаказ на предстоящие три года уже сформирован, и на 2024⁄25 учебный год общее количество грантов на подготовку бакалавров составило 78 219 единиц. Для сравнения: в прошлом году госзаказ был 73 061 грант, то есть он увеличен более чем на 5 тысяч. Увеличение госзаказа будет продолжено, – поясняет представитель Министерства науки и высшего образования. – Если же посмотреть на структуру госзаказа, то около 60% как раз направлено на подготовку технических кадров. То есть сигналы, связанные с нехваткой, мы полностью принимаем.

А теперь немного статистики. По итогам конкурса присуждения образовательных грантов на 2023⁄24 учебный год выявлены группы образовательных программ с наибольшим и наи­меньшим конкурсами. Так, в 2023-м сохранялась тенденция высокого конкурса на медицинские направления (22 человека на одно место), международные отношения и дипломатию (13 человек), право (11 человек), психологию, моду и дизайн (9 человек), филологию, журналистику и репортерское дело (7 человек на одно место). То есть, несмот­ря на небольшое количество грантов по вышеназванным государственным образовательным программам, претенденты все же продолжают выбирать эти специальности.

Наименьший конкурс пришелся на группы образовательных программ «химическая инженерия и процессы», «животноводство» (0,14 человека на одно место), «рыбное хозяйство» (0,06 человека на одно место), «производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)» (0,04 человека на одно место).

В итоге картина выглядела примерно так: высокий конкурс с проходными баллами составил 130 баллов и чуть ниже по следующим специальностям: «стоматология», «международные отношения и дипломатия», «подготовка учителей математики», «подготовка учителей иностранного языка», «журналистика и репортерское дело», «мода и дизайн», «менеджмент и управление», «переводческое дело», «право», а также «востоковедение», «филология», «политология» и «культурология».

Низкий же конкурс с минимальными проходными баллами по общему конкурсу (50 баллов) был по следующим группам образовательных программ: «механика», «химическая инженерия и процессы», «материаловедение и технологии», «механика и металлообработка», «транспортная техника и технологии», «производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)», «текс­тиль: одежда, обувь и кожаные изделия», «горное дело и добыча полезных ископаемых», «растениеводство», «животноводство», «рыбное хозяйство», «водные ресурсы и водопользование», «ветеринария», «магистральные сети и инфраструктура», «транс­портные сооружения», «водоснабжение и водоотведение», «агроинженерия».

Возникает резонный вопрос: почему так мало желающих поступить на вышеперечисленные специальности даже при столь небольшом конкурсе и очень даже лояльном пороговом значении проходного балла? Как говорит заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Жанна Есинбаева, это связано в первую очередь с низким уровнем оплаты труда в том же аграрном секторе, в сфере горнодобывающей отрасли и других направлениях, не соответствующими современным стандартам условиями труда, низким спросом на рынке на данных специалистов в сравнении с иностранными гражданами. А еще роль играет и недостаточный уровень взаимодействия предприятий с вузами, осуществляющими подготовку кадров для данных отраслей.

– У нас есть направления подготовки, которые, к сожалению, менее популярны, – это сельское хозяйство, водные ресурсы, рыбное хозяйство… Но несмотря на это мы выделяем гранты, а отраслевые госорганы дальше должны проводить работу по привлекательности отраслей. Нужно обратить внимание на соцпакеты для молодых специа­листов и размер заработной платы. Мы со своей стороны делаем все возможное. В той же ветеринарии наблюдается значительная нехватка кадров, но госзаказ мы поддерживаем ежегодно, он выделяется. Есть даже небольшое увеличение.

Правда, вынуждены, к сожалению, констатировать, что имеются факты, когда гранты осваиваются не в полной мере. Чтобы направление стало еще более доступным, мы с Минис­терством сельского хозяйства прорабатывали этот вопрос и сейчас рассматриваем еще большее снижение порогового балла для поступления как в вузы с особым статусом (национальные), так и в другие, – поясняет Жанна Уакасовна.

На вопрос о том, что же еще можно сделать для привлечения молодежи на техспециальности, представитель ведомства привела в пример педагогические науки, спрос на которые вырос отнюдь не случайно. Работа по повышению статуса педагога шла планомерно, системно, не один год. По такому же принципу нужно развивать все маловостребованные сейчас специальности.

– Несколько лет назад была проделана большая работа по повышению престижа профессии педагога. И тогда госзаказ был увеличен для повышения качественного отбора на педагогические науки, а вместе с ним вырос пороговый балл до 75, тогда как на другие направления по результатам ЕНТ он составлял всего 50. Кроме того, была повышена стипендия на педагогические направления подготовки: студенты там получают стипендию в два раза выше, чем на других специальностях. Неудивительно, что теперь с каждым годом число желающих стать педагогами только увеличивается. Качественный состав тоже заметно улучшился: сейчас на педагогические специальности поступает много выпускников с «Алтын белгі», причем профессию педагога они выбирают осознанно, – говорит Жанна Есинбаева.

По ее информации, такому же примеру последовали и в Министерстве здравоохранения. Сейчас там ведут аналогичную работу. Они не только повысили размер стипендии для студентов, но и проводят системную работу над улучшением имиджа профессии в целом. По мнению специалистов, это, несомненно, приносит свои плоды. Пожелавших надеть белый халат и следовать клятве Гиппократа стало намного больше.

А еще в 2024⁄25 учебном году планируется осуществить прием на новые государственные образовательные программы. Это «криптология», «спорт», «подготовка педагогов профессионального обучения (по профилю)» и «транспортное строительство». В Миннауки вывели отдельные специальности водного направления – «гидромелиорация», «гидротехническое строительство». Госзаказ имеется, выделены гранты.

По вопросу профессорско-преподавательского состава и достаточности высококвалифицированных преподавателей в данных отраслях представитель Миннауки пояснила следующее:

– Профессорско-преподавательский состав по этим направлениям сохранился в достаточном объеме. Есть штатные и внештатные сотрудники. При размещении госзаказа у нас учитывается очень много показателей, в том числе и состав профессорско-преподавательского состава вузов, наличие остепененности.