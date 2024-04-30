Восемь граней творчества

Полвека назад, в 1970 году, классик казахской литературы Аскар Токмагамбетов (1905–1983) на одном из литературных форумов благословил молодую писательницу Орис Яшкурқызы на тернистый путь сатиры, всем сердцем приняв ее первые литературные опыты, где, возможно, чувства было больше, нежели мастерства, которое приходит с годами. Покорили сердце мэтра неиссякаемая энергия творчества, юмор и ирония молодой писательницы, что была родом из Сырдарьинского района Кызылординской области.

После окончания школы им. Гани Муратбаева в 1968 году Орис поступила в Казахский государственный университет на факультет журналистики, в 1973-м получила диплом журналиста – литературного сотрудника. А затем были годы прекрасного творческого дерзания в район­ных газетах Кызыл-Орды и Тургайской области, работа на телевидении комментатором-тележурналистом, а затем в газете «Астана ақшамы» в новой столице – Астане.

В начале этого столетия мне довелось несколько лет работать в Министерстве культуры и информации, в департаменте, а затем в управлении книжных программ. Там и познакомился близко с Орис Яшкуркызы, которая являлась ответственным сотрудником министерства.

Следует особо отметить, что все мы в то прекрасное время – время, которое работало на нас, писателей и поэтов, были ответственными за воплощение государственной программы «Культурное наследие». Именно в формате издания книжной продукции. Прог­раммы, которая спустя годы приносит свои исторические плоды, перевоплощаясь для нового поколения в наследие самой культуры. Каждому из сотрудников, с кем в то время работал, я мог бы написать самые сердечные слова благодарности за всемерное чувство сопричастности в этом необходимом и столь важном для республики деле.

Но сейчас речь о незаурядном человеке, журналистке, сатирике, поэтессе и мастере детективного жанра – Орис Яшкурқызы, которая в канун своего юбилея отмеряет три четверти своего земного века во благо творческого созидания, во благо самой жизни по принципу – вместе с каждым!

Литературные произведения Орис Яшкурқызы, будь это поэзия, талантливо сдоб­ренная иронией, юмором, сатирическими вкладками, или лирическая и документальная проза, а также повести и рассказы, написанные в детективном ключе, всегда находят своего читателя.

А рассказ «Не дождетесь!», опубликованный в переводе на русский язык в третьем номере журнала «Простор», вобрал в себя, на мой взгляд, те грани творчества, которыми и богата наша литература, на каком бы языке она ни соз­давалась. Эта литературная вещь – своеобразный гимн казахской женщине, на чьи хрупкие плечи во все времена жизни в Степи ложится благородная тяжесть судьбы ношей невзгод реальной жизни во славу прекрасного.

Да, среда обитания человека нынче изменена, создан новый, во многом безжалостный искусственный мир. Чтобы существовать в этой среде, человек должен изменить себя, свою сущность. Смысл этого изменения – в прорыве к своей изначальной, человеческой мере бытия, к тем изначальным традициям, которыми полнится наша многовековая степная жизнь, переходя из прошлых веков к веку нынешнему.

Лауреат международной литературной премии «Алаш» писательница Орис Яшкурқызы награждена многими медалями и знаками отличия за свой самоотверженный труд и творческое долголетие. В трудную минуту она всегда может прийти на помощь своим дельным советом, своим соучастным писательским словом. И не только словом!

Помню случай из своей астанинской жизни. Дело было летом. Я в запарке чиновничь­их будней не успел вовремя купить авиабилет в Алматы. На выходные, особенно летом, вообще невозможно было достать авиабилет до южного мегаполиса. А у сына день рождения. И все домашние ждут меня, отца семейства, на этот праздник. Я не знал, что делать, и тут благородная Орис-ханым, узнав о моей печали и проблеме, тихо сказала, чтобы я ехал в аэропорт, там через VIP помогут мне найти билет на пятничный вечерний рейс. И действительно помог­ли. Супруг писательницы, Мухитдин Байымбетов, выпускник Саратовского авиационного училища, а ныне почетный авиатор Казахстана, не знаю как, но помог мне с авиабилетом. Этот маленький штрих из былой жизни говорит о многом, характеризуя человеческие качества писательницы Орис Яшкурқызы.

У казахов есть вековое понятие «Сегіз қырлы бір сырлы» – «Восемь граней одной судьбы». Разумеется, что еще не все эти доли-стороны творчества «огранены» в писательской судьбе Орис Яшкурқызы.

Сегодня лучше, чем вчера! В судьбе и в творчестве! Успеха!