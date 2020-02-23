Директоров двух ломбардов задержали в Алматы

Региональные директора ломбардов "Гарант 24" и "Estate" задержаны полицией в Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает медиапортал Polisia.kz
, региональные руководители ломбардов задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По данным следственного управления Департамента полиции города Алматы, директоров "Гарант 24 ломбард" и "Estate ломбард" подозревают в серии мошенничеств и вовлечении вкладчиков в финансовую пирамиду.
По предварительным данным, представители этих финансовых организаций с конца прошлого года под предлогом получения хороших дивидендов предлагали гражданам вложить свои сбережения. В результате преступным путем они завладели чужими денежными средствами. В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП. Досудебное расследование проводится по признакам состава преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 УК РК (мошенничество в особо крупных размерах).