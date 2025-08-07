Фото: А.Аманжолова

Фонд поддержки развития туризма и Чуйская районная администрация подписали меморандум о сотрудничестве с американской компанией IdeAttack, Inc., которая известна разработкой культовых тематических парков в США, ОАЭ, Китае и Южной Корее, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

По данным ведомства, в рамках проекта в Чуйском районе, близ города Токмок, будет построен первый в Кыргызстане тематический парк международного уровня. Компании уже выделен участок площадью 50 гектаров, соответствующий международным стандартам. Переговоры и подготовка к проекту велись с начала 2024 года.

Концепция будущего парка вдохновлена культурным наследием Кыргызстана и региона в целом. Посетителей ждут:

Архитектура в стиле фэнтези Центральной Азии;

Аттракционы и развлечения по мотивам Эпоса Манас;

Тематические зоны, посвящённые Великому Шёлковому пути;

Яркие шоу-программы с музыкой, танцами и театрализованными постановками;

Мастер-классы по изготовлению юрт, войлока, обучению верховой езде и национальной кулинарии.

Это первый проект IdeAttack, Inc. в Центральной Азии, и его реализация в Кыргызстане станет новым этапом в развитии национального туризма. Ожидается, что парк привлечёт туристов со всего мира и усилит имидж страны как уникального культурного и туристического направления.