Диспетчер приняла за алкоголичку: жительница Тараза умерла, не дождавшись скорой помощи

Происшествия
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Когда бригада скорой помощи все-таки приехала, сердце женщины уже остановилось.

Фото: Kazpravda.kz

Служебная проверка, отстранение от работы, большой медицинский скандал. Все это в Таразе, где женщина с инфарктом больше получаса ждала скорую медицинскую помощь, но так и не получила ее при жизни. Бригада приехала, когда у больной уже случилась первая остановка сердца. Теперь родные требуют наказать всех диспетчеров скорой, которые приняли умирающую за алкоголичку. Им показался странным ее голос, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

На скорую медпомощь надеялась 46-летняя Людмила Остапенко, когда у нее среди ночи вдруг сдавило в груди и стало практически нечем дышать. Год назад женщина перенесла серьезную операцию на сердце. Но все же сама смогла набрать номер скорой помощи и объяснить состояние. Но скорая на вызов не приехала. Ни через 10, ни через 30 минут. За это время Людмила звонила трижды, умоляла диспетчеров отправить кардиобригаду. Но на том конце провода лишь хладнокровно уточняли степень ее опьянения.

"За 40 минут ни скорая не приехала, ничего. Обвинили в алкоголизме, хотя, судя по всем этим сообщениям, звонкам, она явно сказала, что у неё болит сердце. Мы думали, что, может быть, она неправильно вызвала скорую, что они так долго ехали. Но, услышав вот эти вот разговоры, запись разговоров, когда она вызывала, мы просто были шокированы", - говорит сестра умершей Ирина Шаевская.

Когда бригада скорой помощи все-таки приехала, сердце женщины уже остановилось. Пока везли в больницу, остановка случилась еще дважды. В кардиоцентре врачи лишь констатировали смерть.

Как сообщила заместитель главного врача городской станции скорой медицинской помощи Кулзахира Кызгараева, диспетчера, которая первой разговаривала с Людмилой, временно отстранили от работы. Ведётся служебное расследование.

 

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