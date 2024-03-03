Диспетчер службы спасения отговорила подростка от суицида

Фото: МЧС РК

Утром в воскресенье на пульт 112 поступило сообщение от подростка из области Абай, который хотел совершить суицид, спрыгнув с подвесного моста.

«Вызов принимала младший сержант гражданской защиты Айжан Каленова, которая до прибытия сотрудников полиции на протяжении всего разговора оказывала экстренную психологическую помощь ребенку, тем самым предотвратив попытку суицида», - сообщили в МЧС РК.

Причины попытки самоубийства выясняются.

