Диспетчеры откликнутся оперативно Свежий выпуск Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

«Кнопка жизни», как ее еще называют, – незаменимый элемент помощи одиноким пожилым людям. Это подтвердил и пилотный проект в Алматы, и многолетний опыт использования подобных устройств за рубежом.

Аппараты уже поступили в районные и городские советы ветеранов в регионе. Их фронтовикам вручат активисты и волонтеры, уточнил председатель областного совета ветеранов Оралды Торегожин. В республике такими устройствами снабдят всех участников войны – около 5 тыс. человек. Реализацией проекта занимается ФНБ «Самрук-Казына» в рамках республиканской акции «Женис».