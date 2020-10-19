Дистанционная… «обираловка»

Сообщения павлодарцев о том, что контролеры горводоканала отказываются пломбировать вновь поверенные счетчики, стали появляться в социальных сетях в конце сентября. Люди рассказывали: им фактически предъявили ультиматум, мол, ставьте только приборы учета с дистанционной передачей данных, любой другой счетчик, пусть даже прошедший поверку, регистрироваться не будет.
«Правильные» счетчики в городе продает и устанавливает только ТОО «Единый расчетный центр» (ЕРЦ). Ассортимент у него не особо широкий, а разбег цен от 32 тыс. до 38 тыс. тенге за единицу (обычные же приборы стоят около 5 тыс. тенге). Если учесть, что в квартирах стоят минимум два счетчика – на холодную и горячую воду, а бывает и четыре (в жилье повышенной комфортности), то сумма такой «модернизации» получается весомой. Для многих – просто неподъемной.
Городские власти в ситуацию не вмешивались до тех пор, пока на официальных комментариях не настояли журналисты: повлиять на монополистов люди самостоятельно не могли, как и понять, на основании чего так одномоментно, без предварительных объявлений изменилась система учета воды.
Впрочем, собрать на одной площадке всех заинтересованных лиц так и не удалось. В брифинге, организованном региональной службой коммуникаций, участвовали глава жилищной инспекции города Канат Желдыбаев, начальник отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий Камилла Байгожанова и заместитель директора ТОО «ЕРЦ» Василий Тетекли. Представителя монополиста – ТОО «Павлодар-Водоканал» – здесь не дождались.
Стоит пояснить, что ТОО «Единый расчетный центр» – компания, которая продает и устанавливает счетчики. Сюда приходят горожане, когда они купили квартиру и переписывают на себя лицевые счета для оплаты услуг за воду. К слову, располагается данная фирма по одному адресу с монополистом. И честно говоря, в глазах павлодарцев – это часть горводоканала.