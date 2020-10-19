Дистанционная… «обираловка»

Свое требование компания объяснила законодательной нормой, вступившей в силу еще в 2015 году. Однако павлодарцы резонно спрашивают: почему 5 лет коммунальщики об этом молчали, а вспомнили именно сейчас? Ведь после карантина далеко не каждый может позволить себе индивидуальные приборы учета по цене минимум 64 тыс. тенге за пару.

Сообщения павлодарцев о том, что контролеры горводоканала отказываются пломбировать вновь поверенные счетчики, стали появляться в социальных сетях в конце сентября. Люди рассказывали: им фактически предъявили ультиматум, мол, ставьте только приборы учета с дистанционной передачей данных, любой другой счетчик, пусть даже прошедший поверку, регистрироваться не будет.

«Правильные» счетчики в городе продает и устанавливает только ТОО «Единый расчетный центр» (ЕРЦ). Ассортимент у него не особо широкий, а разбег цен от 32 тыс. до 38 тыс. тенге за единицу (обычные же приборы стоят около 5 тыс. тенге). Если учесть, что в квартирах стоят минимум два счетчика – на холодную и горячую воду, а бывает и четыре (в жилье повышенной комфортности), то сумма такой «модернизации» получается весомой. Для многих – просто неподъемной.

Городские власти в ситуацию не вмешивались до тех пор, пока на официальных комментариях не настояли журналисты: повлиять на монополистов люди самостоятельно не могли, как и понять, на основании чего так одномоментно, без предварительных объявлений изменилась система учета воды.

Впрочем, собрать на одной площадке всех заинтересованных лиц так и не удалось. В брифинге, организованном региональной службой коммуникаций, участвовали глава жилищной инспекции города Канат Желдыбаев, начальник отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий Камилла Байгожанова и заместитель директора ТОО «ЕРЦ» Василий Тетекли. Представителя монополиста – ТОО «Павлодар-Водоканал» – здесь не дождались.

Стоит пояснить, что ТОО «Единый расчетный центр» – компания, которая продает и устанавливает счетчики. Сюда приходят горожане, когда они купили квартиру и переписывают на себя лицевые счета для оплаты услуг за воду. К слову, располагается данная фирма по одному адресу с монополистом. И честно говоря, в глазах павлодарцев – это часть горводоканала.

На самом деле, с юридической точки зрения, фирма действует по договору поручения (по сути, является подрядчиком), и что самое главное – ТОО «ЕРЦ» не относится к субъектам естественных монополий, в отличие от ТОО «Павлодар-Водоканал».

И хотя этот посредник оказывает населению услуги, связанные с водой, он неподконтролен департаменту естественных монополий. Поэтому проверить, насколько обоснованна цена в 32 тыс. тенге за счетчик, никто не может.

В общем, со стороны поставщика услуг эта ситуация подавалась так: не хотите, не ставьте наши счетчики, купите другие, но они должны подходить под техничес­кие требования горводоканала и его информационно-измерительную систему. Горожане, может, и согласились бы на такой вариант, только, во-первых, спис­ка подходящих характеристик или наименований торговых марок приборов учета нигде нет, а во-вторых, в Павлодаре вообще нигде больше, кроме как в ТОО «ЕРЦ», не продают счетчики воды с дистанционной передачей данных, так называемые радиомодульные.

После общественного резонанса представители ЕРЦ уже не были столь категоричны. Например, Василий Тетекли, выступая на брифинге, заявил, что поверенные старые «счетчики» до 1 января 2021 года будут принимать в работу, а затем – никаких поблажек. Аргументировал он все это статьей 92-8 Водного кодекса, которая действует еще с 2015 года. По его словам, приборы учета с тех пор должны быть именно с дистанционной передачей данных. Правда, на вопрос, почему же 5 лет про необходимость таких приборов молчали, Василий Тетекли ничего вразумительного не ответил.

Присутствовавшая на встрече менеджер по коммерческому учету ТОО «Единый расчетный центр» Наталья Липартелиани вообще заявила, что это не новость и тысячи потребителей такие приборы уже ставят. Правда, уточнить: эти «тысячи» относятся к физическим или юридическим лицам, так никто и не смог, как, впрочем, и назвать точные цифры, ссылаясь на то, что данной информацией обладает только монополист (напомним, представитель ТОО «Павлодар-Водоканал» на встречу не пришел).

Примерные сведения Наталья Липартелиани все же указала: по 12 тыс. абонентских счетов данные передаются дистанцион­но. Небольшую ясность внес руководитель жилинспекции – в Павлодаре больше 115 тыс. квартир в многоэтажках, и это без учета частного сектора, промышленного блока, бизнеса, социальных объектов и так далее. Так что доля менее чем в 10% – это, вероятно, те, кто с 2015 года строился с нуля или для кого новый счетчик финансово не обременителен.

Главной новостью встречи стало заявление Камиллы Байгожановой: она сообщила, что депар­тамент направил письмо горводоканалу и получил его сог­ласие – до 1 января 2021 года вся работа по установке радиомодульных счетчиков в Павлодаре дейст­вительно приостанавливается.

Дело в том, что по Закону РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан согласовать с государственным ведомством плату за приоб­ретение и установку приборов учета. Проще говоря, у горводоканала должна быть утверждена стоимость этой услуги, даже если оказывать он ее не хочет.

А у потребителя есть право пот­ребовать у монополиста эту услугу оказать, конечно, за деньги. То есть любой павлодарец, который захочет купить и поставить у себя в квартире радио­модульный водосчетчик, имеет право выбрать в качестве услуго­дателя именно горводоканал, и компания-монополист не имеет права ему отказать. Но услуга должна быть оказана по той цене, которую утвердит департамент.

Последний раз ТОО «Павлодар-Водоканал», по данным регионального департамента Комитета по регулированию естественных монополий, такое согласование делало в 2017 году, но тогда в спис­ке не было счетчиков с дистанционной передачей данных. Это, конечно, не прямое нарушение закона (услугу монополист так и не оказывал, «делегировав» эти полномочия другим ТОО, например, «ЕРЦ»), но тоже странно, если вспомнить о требовании Водного кодекса, появившемся в 2015 году.

По словам Камиллы Байгожановой, горводоканал должен до конца года провести все необходимые ценовые согласования и уже только после этого требовать от павлодарцев установки именно радиомодульных счетчиков.

Сейчас монополист должен собрать данные о стоимос­ти самих приборов у разных произ­водителей, на основании этого определить свою цену и ар­гументированно доказать уполномоченному антимонопольному органу, что данная цена объективна.

Откровенно говоря, спикеры на брифинге хотя и делали ссылки на законодательство, детальных разъяснений, что же мы обязаны делать по закону, а от чего вправе отказаться, так и не дали.

Найти толкового юриста, который разложил бы все по полочкам, тоже оказалось непросто – сферу коммунальных отношений они явно не любят. Пришлось искать ответы самостоятельно.

В Водном кодексе та самая

статья 92-8 посвящена организации коммерческого учета воды. И в ней стоит выделить два важных момента.

Первый. Во вновь вводимых в эксплуатацию объектах преду­сматривается установка приборов учета воды, имеющих высокий метрологический класс с низким порогом чувствительности с дис­танционной передачей данных. То есть никакой альтернативы. Причем без общедомовых модульных приборов учета здание даже не имеют права принимать в эксплуатацию.

Второй. Если речь идет о замене сломанных или отработавших свой срок счетчиков на действую­щих объектах (то есть в наших с вами домах), то для общедомовых приборов также остается требование ставить только устройство с высоким метрологическим классом, с низким порогом чувствительности и с дистанцион­ной передачей данных. А вот для индивидуальных (то есть поквартирных) счетчиков требования чуть проще: приборы должны иметь высокий метрологический класс с низким порогом чувствительнос­ти, но при этом быть оснащены устройствами для возможности последующей дистанционной передачи данных.

По сути, речь о том, что можно устанавливать не супер-счетчик, а более простой вариант, который позднее можно усовершенствовать, присоединив к нему блок, передаю­щий информацию дис­танционно.

Об этом спикеры на брифинге упомянули вскользь, но в реальности альтернативу павлодарцам вообще не предоставили. Позднее лаконичную рассылку сделала и пресс-служба акима области, сос­лавшись на антимонопольное ведомство: специалис­ты ищут варианты приборов, которые потенциально можно дополнять модулем и которые стоят гораздо дешевле полнос­тью дистанционных.

Но одного Водного кодекса недос­таточно, чтобы понять, насколько обоснованным будет требование ставить уже после Нового года даже упрощенные счетчики, оснащенные устройствами для возможности последующей дис­танционной передачи данных. Ведь, по сути, на брифинге об этом и заявила представительница ДАРЕМ: монополисту дали срок согласовать свои расценки, а народу – время передохнуть и успеть поверить старые счетчики до января.

Правда, не все столь однозначно. Почему-то никто не стал ссылаться на приказ министра национальной экономики РК от 28 августа 2015 года № 621 «Об утверждении правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водо­снабжения и водоотведения». Именно в этом документе расписано, что «при положительном результате прохождения поверки прибора учета воды срок его экс­плуатации (службы) признает­ся продленным на следующий межповерочный срок».

А теперь вернемся к Водному кодексу, где написано, что менять нужно только отработавшие свой срок эксплуатации счетчики. Получается, что если в квартире стоит самый простой прибор, который нужно поверять, допус­тим, в январе 2021-го или позже, и счетчик пройдет это испытание, то вне зависимости от сроков, обозначенных департаментом и горводоканалом, устройство можно не менять еще 4 года (обычно через этот промежуток делают поверки).

И вот уже за 4 года вполне по силам большинству павлодарских владельцев квартир отложить средства, чтобы затем установить дорогостоящие дис­танционные приборы. Да и монополисту было бы неплохо к этому времени вспомнить обо всех законодательных нормах, путь и многолетней давности.