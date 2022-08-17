Дизтопливо на 93 млн тенге незаконно продал кызылординский предприниматель

В Кызылординской области осудили предпринимателя за незаконные приобретение, хранение и продажу нефтепродуктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

В Кызылординской области 2 года 8 месяцев лишения свободы получил индивидуальный предприниматель за оптовую реализацию нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.

«Предпринимателя задержали при попытке реализовать 4 тонны дизельного топлива без соответствующих документов, а в ходе следствия он не смог подтвердить законность происхождения еще 402 тонн ранее проданного им топлива стоимостью 93 млн тенге», – рассказали в АФМ.