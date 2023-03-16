"Для более ощутимых результатов" – премьер поручил ускорить пропуск машин на границе с Китаем

Премьер-министру было доложено, что на сегодня удалось увеличить количество обрабатываемых за одни сутки автомашин: из РК в КНР – рост почти в 2 раза, из КНР в РК – на 40%.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Актуальные вопросы деятельности АО «Казпочта» рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Глава компании Асел Жанасова доложила о проводимой работе, текущих показателях и мерах по обеспечению стабильности оказания услуг населению. Вместе с тем участники рассмотрели предложения по поддержке и дальнейшему развитию национального оператора почтовой связи.

Кроме того, был обсужден ход исполнения поручений по устранению барьеров для перемещения грузового транспорта, в том числе по линии «Казпочты», через пограничный пункт пропуска «Нұр Жолы» на казахстанско-китайской границе.

Премьер-министру было доложено, что на сегодняшний день удалось увеличить количество обрабатываемых за одни сутки автомашин: из РК в КНР – рост почти в 2 раза, из КНР в РК – на 40%.

При этом Алихан Смаилов потребовал ускорить административные процессы для получения еще более ощутимых результатов в краткосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить «узкое горлышко» на границе и увеличить, таким образом, суточный поток до порядка тысячи автомашин.