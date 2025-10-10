Депутат Болатбек Нажметдинулы в своих социальных сетях сообщил об отмене применения новых миграционных ограничений в отношении казахстанских граждан, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки на территории Российской Федерации. Такого результата удалось добиться благодаря скоординированной работе Мажилиса и Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Ранее Болатбек Нажметдинулы обращал внимание на то, что из-за введения новых миграционных норм в России казахстанские водители столкнулись с серьёзными трудностями: многие из них попали под ограничения, а некоторые даже были помещены в следственные изоляторы. В связи с этим Казахстан направил официальное обращение в Евразийскую экономическую комиссию.

Сегодня депутат сообщил, что по итогам оперативных консультаций между профильными ведомствами двух стран было принято решение не применять новые миграционные ограничения в отношении казахстанских граждан, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки.

«Это значит, что казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы «90 дней пребывания», а массовые депортации и штрафы остановлены, сохранены тысячи рабочих мест – в первую очередь у малых автопредприятий, где работают наши водители», – пояснил Болатбек Нажметдинулы.

Мажилисмен отметил, что достигнутая договорённость стала результатом совместных действий Мажилиса и Правительства, направленных на защиту интересов граждан Казахстана за рубежом и поддержку отечественного бизнеса.

Он также подчеркнул, что казахстанские водители международных направлений – это высококвалифицированные специалисты, от труда которых зависит бесперебойность поставок, снабжение регионов и стабильность национальной экономики.

Казахстанская сторона намерена продолжить взаимодействие с российскими коллегами и партнёрами по линии Евразийского экономического союза, чтобы впредь подобные решения принимались на согласованной основе и способствовали развитию свободной торговли и передвижения в рамках ЕАЭС.