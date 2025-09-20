Для кровли и наружной отделки

Значительная часть объектов в Астане возводится с применением местных стройматериалов

Один из их производителей – завод Metal Former, специализирующийся на выпуске стройматериалов нового поколения. Речь идет об изделиях на основе алюминия и фиброцемента. За процессом их изготовления группа журналистов смогла понаблюдать в ходе пресс-тура, организованного акиматом Астаны.

Завод Metal Former стал первым в республике производством, сосредоточенным на выпуске экструдированных алюминиевых конструкций. Здесь производят строительные изделия, широко используемые при реализации крупных проектов, одним из самых масштабных среди которых является нацио­нальный проект «Келешек мектептерi».

Продукция Metal Forme применяется при строительстве и облицовке учебных зданий. Только за последние два года материалы, выпущенные на заводе, использовались при облицовке 75 средних школ в столице.

Как пояснил директор предприятия Максат Садуакасов, завод производит строительные материалы, формирующие облик современного городского ландшафта и предназначенные, в первую очередь, для наружной отделки. При этом продукция широко востребована.

По информации компании, около 10% жилых объектов в столице возведено с применением материалов, выпущенных на Metal Former. По сути, речь идет об импортозамещении, на котором завод делает серьезный акцент. В условиях нестабильности международных поставок способность отечественного производителя предложить конкурентную альтернативу – не просто преимущество, а стратегически важная необходимость.

Производственные мощности предприятия впечатляют: до 7 200 т алюминиевых профилей в год, до миллиона квадратных метров ламинированных и окрашенных цементных панелей, а также до 800 000 кв. м кровельных и фасадных покрытий. Это позволяет закрывать до 15% потребности столицы в алюминиевых профилях и до 40% – в кровельных материалах и фиброцементных панелях, ранее почти полностью ввозимых из-за рубежа.

Во время экскурсии журналисты смогли осмотреть основные участки производства. Современные автоматизированные линии, строгая сертифицированная система контроля качества – все это производит впечатление. Но, конечно же, главное на заводе – не машины, а люди, преданные своей профессии.

Один из таких специалистов – оператор цеха алюминиевых профилей Алтынбек Аманжолов. Он рассказал, насколько важна внимательность в его работе, поскольку любое отклонение от нормы может негативно повлиять на качество всей партии продукции.

– Я отвечаю за настройку оборудования и контроль параметров – от плавки до окончательной формовки. Это требует концентрации и опыта. Но когда видишь готовый результат, понимаешь, что твой труд не напра­сен. И это вызывает прилив гордости, – говорит Алтынбек.

Сегодня Metal Former производит ряд материалов, востребованных на различных этапах строительства. Это алюминиевые профили, линеарные панели, фиброцементные плиты, применяемые как во внешней, так и во внутренней отделке. Последние особенно ценятся за свои уникальные характеристики: они не поддаются горению, устойчивы к экстремальным температурам – от минус 80 до плюс 150 °C – и сохраняют свои свойства даже при нагреве до 400 °C.

На заводе в режиме нон-стоп внедряются современные технологии, и это не просто слова. Как отметил директор предприятия Максат Садуокасов, значительные инвестиции были направлены на цифровизацию процессов, модернизацию оборудования и снижение экологической нагрузки.

– Благодаря этим шагам завод не только увеличил производительность, но и значительно сократил потреб­ление энергии, количество отходов и вредных выбросов – подчеркивает руководитель.

Следует также сказать, что здесь четко прослеживается ориентация на устойчивое развитие – важное направление для любого современного производства. Материалы, производимые на заводе, отличаются не только прочностью и долговечностью, но и современным внешним видом. Это позволяет архитекторам и строителям использовать их не только в утилитарных целях, но и как элемент оформления, придающий зданиям индивидуальность и выразительность.

Пресс-тур оставил у журналистов самое благоприятное впечатление. Завод Metal Former – яркий пример того, как отечественное производство может соответствовать мировым стандартам, быть технологически развитым, экологически ориентированным и социально ответственным.

