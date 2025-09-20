Значительная часть объектов в Астане возводится с применением местных стройматериалов
Один из их производителей – завод Metal Former, специализирующийся на выпуске стройматериалов нового поколения. Речь идет об изделиях на основе алюминия и фиброцемента. За процессом их изготовления группа журналистов смогла понаблюдать в ходе пресс-тура, организованного акиматом Астаны.
Завод Metal Former стал первым в республике производством, сосредоточенным на выпуске экструдированных алюминиевых конструкций. Здесь производят строительные изделия, широко используемые при реализации крупных проектов, одним из самых масштабных среди которых является национальный проект «Келешек мектептерi».
Продукция Metal Forme применяется при строительстве и облицовке учебных зданий. Только за последние два года материалы, выпущенные на заводе, использовались при облицовке 75 средних школ в столице.
Как пояснил директор предприятия Максат Садуакасов, завод производит строительные материалы, формирующие облик современного городского ландшафта и предназначенные, в первую очередь, для наружной отделки. При этом продукция широко востребована.
По информации компании, около 10% жилых объектов в столице возведено с применением материалов, выпущенных на Metal Former. По сути, речь идет об импортозамещении, на котором завод делает серьезный акцент. В условиях нестабильности международных поставок способность отечественного производителя предложить конкурентную альтернативу – не просто преимущество, а стратегически важная необходимость.
Производственные мощности предприятия впечатляют: до 7 200 т алюминиевых профилей в год, до миллиона квадратных метров ламинированных и окрашенных цементных панелей, а также до 800 000 кв. м кровельных и фасадных покрытий. Это позволяет закрывать до 15% потребности столицы в алюминиевых профилях и до 40% – в кровельных материалах и фиброцементных панелях, ранее почти полностью ввозимых из-за рубежа.
Во время экскурсии журналисты смогли осмотреть основные участки производства. Современные автоматизированные линии, строгая сертифицированная система контроля качества – все это производит впечатление. Но, конечно же, главное на заводе – не машины, а люди, преданные своей профессии.
Один из таких специалистов – оператор цеха алюминиевых профилей Алтынбек Аманжолов. Он рассказал, насколько важна внимательность в его работе, поскольку любое отклонение от нормы может негативно повлиять на качество всей партии продукции.
– Я отвечаю за настройку оборудования и контроль параметров – от плавки до окончательной формовки. Это требует концентрации и опыта. Но когда видишь готовый результат, понимаешь, что твой труд не напрасен. И это вызывает прилив гордости, – говорит Алтынбек.
Сегодня Metal Former производит ряд материалов, востребованных на различных этапах строительства. Это алюминиевые профили, линеарные панели, фиброцементные плиты, применяемые как во внешней, так и во внутренней отделке. Последние особенно ценятся за свои уникальные характеристики: они не поддаются горению, устойчивы к экстремальным температурам – от минус 80 до плюс 150 °C – и сохраняют свои свойства даже при нагреве до 400 °C.
На заводе в режиме нон-стоп внедряются современные технологии, и это не просто слова. Как отметил директор предприятия Максат Садуокасов, значительные инвестиции были направлены на цифровизацию процессов, модернизацию оборудования и снижение экологической нагрузки.
– Благодаря этим шагам завод не только увеличил производительность, но и значительно сократил потребление энергии, количество отходов и вредных выбросов – подчеркивает руководитель.
Следует также сказать, что здесь четко прослеживается ориентация на устойчивое развитие – важное направление для любого современного производства. Материалы, производимые на заводе, отличаются не только прочностью и долговечностью, но и современным внешним видом. Это позволяет архитекторам и строителям использовать их не только в утилитарных целях, но и как элемент оформления, придающий зданиям индивидуальность и выразительность.
Пресс-тур оставил у журналистов самое благоприятное впечатление. Завод Metal Former – яркий пример того, как отечественное производство может соответствовать мировым стандартам, быть технологически развитым, экологически ориентированным и социально ответственным.