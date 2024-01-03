Для недопущения пожаров

Ключи от спецтехники для природоохранного учреждения вручил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Напомним, что в июне 2023 года на территории ГЛПР «Семей орманы» произошел крупный лесной пожар, в результате которого погибли 15 человек. После трагедии Правительством Казахстана из республиканского бюджета на 2023–2027 годы выделены финансовые средства на материально-техническое обеспечение лесного хозяйства.

В рамках Комплексного плана первоочередных мер в сфере граж­данской защиты предусмот­рены средства в сумме 68,6 млрд тенге. На эти деньги планируется приобрести 1 082 единицы специальных транспортных средств (пожарные машины, тракторы, патрульные машины), 948 единиц прицепного и дополнительного оборудования для производства противопожарных и лесовосстановительных работ (дисковые бороны, плуги, прицепы, цистерны), установить системы раннего выявления лесных пожаров.

– Оснащение лесной отрасли было очень слабым. Больше половины имеющейся техники подлежит списанию. Сегодня мы видим, что в стране благодаря поручениям Главы государства началось масштабное обновление техники в лесной отрасли. В 2023 году мы затратили более двух миллиардов тенге на приоб­ретение техники. Только вчера мы доставили десять машин на базе КамАЗа, которые распределены в резерват «Семей орманы». Именно здесь горимость очень высокая из-за грозовых разрядов, – сказал на церемонии вручения ключей от автомобилей Ерлан Нысанбаев.

В 2023 году лесным резерватом дополнительно приобретены десять пожарных автомобилей КамАЗ-43118 АЦ 5,0-40, трактор МТЗ-1221, микроавтобус. Общест­венным фондом «Ақ Ертіс» приобретены четыре единицы пожарных автомобилей ГАЗ-33086. Эта техника уже находится на центральной усадьбе лесного учреждения.

Ерлан Нысанбаев поделился планами об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров:

– К примеру, в национальном парке «Бурабай» 138 тысяч гектаров полностью покрыты сетью видеокамер. Прежде в среднем на территории нацпарка горело до 90 гектаров ежегодно. Сейчас эта цифра снизилась до полутора гектаров. Любой пожар обнаруживается на начальной стадии. На следующий год мы рассмат­риваем возможность внедрения системы раннего обнаружения пожаров и в «Семей орманы».

Ранее в лесной резерват были поставлены 14 единиц малых пожарных комплексов, один патрульный автомобиль УАЗ-236234 для оперативного обнаружения и ликвидации лесных пожаров.

Руководитель ведомства также сообщил, что весной запланированы работы по очистке горельника.