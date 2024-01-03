Для недопущения пожаров Статьи 3 января 2024 г. 1:00 1 Флора Левина Автопарк государственного лесного природного резервата «Семей орманы» пополнился новыми автомобилями. фото автора Ключи от спецтехники для природоохранного учреждения вручил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев. Напомним, что в июне 2023 года на территории ГЛПР «Семей орманы» произошел крупный лесной пожар, в результате которого погибли 15 человек. После трагедии Правительством Казахстана из республиканского бюджета на 2023–2027 годы выделены финансовые средства на материально-техническое обеспечение лесного хозяйства. В рамках Комплексного плана первоочередных мер в сфере гражданской защиты предусмотрены средства в сумме 68,6 млрд тенге. На эти деньги планируется приобрести 1 082 единицы специальных транспортных средств (пожарные машины, тракторы, патрульные машины), 948 единиц прицепного и дополнительного оборудования для производства противопожарных и лесовосстановительных работ (дисковые бороны, плуги, прицепы, цистерны), установить системы раннего выявления лесных пожаров. – Оснащение лесной отрасли было очень слабым. Больше половины имеющейся техники подлежит списанию. Сегодня мы видим, что в стране благодаря поручениям Главы государства началось масштабное обновление техники в лесной отрасли. В 2023 году мы затратили более двух миллиардов тенге на приобретение техники. Только вчера мы доставили десять машин на базе КамАЗа, которые распределены в резерват «Семей орманы». Именно здесь горимость очень высокая из-за грозовых разрядов, – сказал на церемонии вручения ключей от автомобилей Ерлан Нысанбаев. В 2023 году лесным резерватом дополнительно приобретены десять пожарных автомобилей КамАЗ-43118 АЦ 5,0-40, трактор МТЗ-1221, микроавтобус. Общественным фондом «Ақ Ертіс» приобретены четыре единицы пожарных автомобилей ГАЗ-33086. Эта техника уже находится на центральной усадьбе лесного учреждения. Ерлан Нысанбаев поделился планами об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров: – К примеру, в национальном парке «Бурабай» 138 тысяч гектаров полностью покрыты сетью видеокамер. Прежде в среднем на территории нацпарка горело до 90 гектаров ежегодно. Сейчас эта цифра снизилась до полутора гектаров. Любой пожар обнаруживается на начальной стадии. На следующий год мы рассматриваем возможность внедрения системы раннего обнаружения пожаров и в «Семей орманы». Ранее в лесной резерват были поставлены 14 единиц малых пожарных комплексов, один патрульный автомобиль УАЗ-236234 для оперативного обнаружения и ликвидации лесных пожаров. Руководитель ведомства также сообщил, что весной запланированы работы по очистке горельника. #автомобили #Семей орманы #автопарк #спецтехника