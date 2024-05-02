«Для него все рабы»: Айтбек Амангельды - о Бишимбаеве

В ходе судебных прений Айтбек Амангельды упомянул об информационной атаке, оскверняющей память его погибшей сестры Салтанат Нукеновой, сообщает Kazpravda.kz
Представитель потерпевшей стороны рассказал о том, какие изменения произошли в жизни его семьи после потери всеобщей любимицы Салтанат.
«Полгода осквернения памяти Салтанат, лжи и информационных атак с 11 ноября. В тот день, когда я ложил сестрёнку в могилу, уже начали выходить новости, какая она, мягко говоря, непорядочная женщина, алкоголичка и всё прочее. Эти атаки начались с первого дня, ещё до похорон», - рассказал Амангельды.
По его словам, ложь стала орудием преступника.
«Все эти полгода у нас даже нет возможности горевать. Потому что мы находимся в постоянном состоянии борьбы за правду и справедливость. Кроме нас никто сейчас за неё не постоит. Она за себя уже не может постоять. Это борьба забрала у нас уже так много. Вся наша жизнь была рассмотрена под лупой. Было опубликовано множество лживых статей. На каждую лживую статью мы дали опровержение с доказательствами», - сказал брат Нукеновой.
Также он добавил, что не ожидал увидеть детали видео с телефона подсудимого.
«Мне, вам и всем остальным тяжело представить и понять, каким человеком нужно быть, чтобы совершить такое. Тяжело понять, как этот человек вообще принимает решения. Нам необязательно понимать его. Он не такой человек. Он просто по-другому устроен. Не нужно пытаться понять его. Для нас с вами это немыслимый акт жестокости. Для него это был просто обычный четверг. 9 ноября для него был обычный день, в котором он видит себя, как лучшего представителя человечества и всех остальных, как инструменты служения ему и его целям. Именно поэтому вы не видите его слёз, раскаяния, переживания и боли, только смех. Этот человек, который сейчас сидит на данный момент, спит», - сказал он.
Брат погибшей, обращаясь к присяжным, отметил, что подсудимый совсем не раскаивается, что произошла трагедия.
«Он пытается представить себя перед вами праведником, мусульманином, чтущим традиции и каноны. При этом ему ничто не мешает пьяным унижать достоинство других людей, которых считает по социальному статусу ниже себя, недостойными. Для него все остальные – это просто рабы, которые должны служить ему. Потому что он считает себя божественным каким-то созданием. Он так привык, он так воспитан, для него все рабы, все должны ему служить», - заключил Айтбек Амангельды.