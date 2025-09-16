Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание Координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями (МФО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе заседания участники обсудили вопросы привлечения финансовых средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Исламского банка развития (ИБР) для реализации крупных инфраструктурных проектов под государственную гарантию.

Особое внимание было уделено строительству автомобильной дороги «Бейнеу – Саксаульский», которая станет частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. По поручению Главы государства в ближайшее время предстоит начать строительство новой автодороги общей протяженностью 765 км, включая участок «Бейнеу – Саксаульский» и «Бозой – Шалкар». Министерство транспорта сообщает, что завершение технико-экономического обоснования и старт строительных работ запланированы на ближайший период. ЕБРР и МБРР подтвердили готовность поддержать проект, направив мандатные письма о намерении выделить свыше 800 млрд тенге.

Также обсуждался вопрос по реализации совместно с МБРР и АБИИ проекта АО «НК «ҚТЖ» Transforming Rail and Connectivity in Kazakhstan (Middle Corridor Development) по развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора.

Отдельно рассмотрено сотрудничество с Исламским банком развития по вопросу строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах. По прогнозу Министерства промышленности и строительства, обеспечение необходимой инфраструктуры даст прирост ВДС обрабатывающей промышленности к 2030 году на 6,1%.

Реализация указанных инфраструктурных проектов позволит значительно укрепить потенциал страны как международного транзитного коридора, а также внесет весомый вклад в повышение экономической привлекательности и развитие деловой среды.