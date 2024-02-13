Дмитрий Малахов возглавил АФМ - указ президента

Президент, Кадровые назначения
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Глава государства назначил нового председателя Агентства по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz

"Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Дмитрий Малахов родился в 1974 году в городе Кокшетау.

Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК (1995 г.), Университет экономики и финансов имени Рыскулова (2005 г.)

Работал в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований.

Прошел путь от следователя МВД до заместителя руководителя департаментов регионального и центрального аппарата финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции.

Работал руководителем оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК,  заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

#АФМ #Токаев #назначение

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