Дмитрий Малахов возглавил АФМ - указ президента

Глава государства назначил нового председателя Агентства по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
"Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.
Дмитрий Малахов родился в 1974 году в городе Кокшетау.
Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК (1995 г.), Университет экономики и финансов имени Рыскулова (2005 г.)
Работал в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований.
Прошел путь от следователя МВД до заместителя руководителя департаментов регионального и центрального аппарата финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции.
Работал руководителем оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции.