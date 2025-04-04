Дни казахстанского кино начались в СКО

Кино
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В регионах страны продолжается работа по продвижению отечественного кино. Это важная задача, выполнение которой позволит вывести казахстанский кинематограф на новый уровень, поможет каждому фильму найти своего зрителя. Глава государства особо подчеркнул развитие киноиндустрии в своем выступлении на четвертом заседании Национального курултая

Фото: НАО «ГЦПНК»

4 апреля в Северо-Казахстанской области начались Дни казахского кино. Главная цель - познакомить население с талантливыми режиссерами-земляками и их картинами. Именно в этих фильмах полностью отражается наша культура. Многие работы повествуют о ключевых периодах в истории государства, рассказывают о жизни и деятельности выдающихся государственных, общественных и других деятелей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НАО «ГЦПНК»

«В настоящее время министр культуры и информации Аида Галымовна Балаева уделяет особое  внимание развитию кино. Мы хотим, чтобы все проекты, снятые при поддержке центра, дошли до каждого зрителя. Не только в областном центре, но и в районах, сёлах. Мы эту работу будем проводить на постоянной основе. Как только покажут 10-15 фильмов - другие дадим», - сказал председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Курманбек Жумагали.

Центр поддержи национального кино активно сотрудничает не только с республиканскими, но и региональными телеканалами. На североказахстанском телевидении не первый год транслируют отечественные фильмы. В рамках декады казахского кино в «Qyzyljar Creative Center» состоялось подписание меморандума между государственным центром и ТОО «Carat-Прогноз» - телеканалом «Первый Северный».

В первый день декады отечественного кино зрителям показали фильм «Время патриотов» режиссёра Серикбола Утепбергенова. Это достойный боевик о борьбе с терроризмом и семейных ценностях. Сюжет картины рассказывает о двух братьях. Старший служит в разведке, а младший – летчик-истребитель. Их отец погиб в бою. Память о нём и служба в армии – это единственное, что объединяет братьев, которые не могут найти общий язык. Однако, когда раскрывается масштабный террористический заговор, они объединяются, чтобы спасти жизни людей.

«Здесь мораль в том, что мы в любом случае должны быть объединены, не делясь на нации, религии и прочие признаки. Есть такие силы, которые мы можем и не видеть. Можно работать и не знать, что вообще происходит в мире. На создание этого фильма у нас ушёл год. Много времени у нас заняла компьютерная графика. Прорисовка - это очень долгий процесс, но благодаря ей фильм получился более эффектным», - рассказал режиссёр Серикбол Утепбергенов.

В церемонии открытия декады принял участие руководитель аппарата акима СКО Руслан Алишев. Он поздравил от имени акима региона участников и еще раз подчеркнул важность работы по популяризации отечественного кинематографа.

«Это имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения, формирования общественного сознания. Идея показывать в регионах фильмы, которые были сняты за счет государства, очень хорошая. Наши кинокомпании производят качественный контент, который получает большое продвижение в мировом кинопрокате. Этим целям отвечает наш новый Креативный центр, где созданы все условия для развития киноиндустрии. У нас большие планы, отличные идеи и локации, профессиональные актеры», - отметил он.

Фильмы, представленные в рамках мероприятия, охватывают различные жанры. Например, картины «Жамбыл. Жаңа дәуір» и «Дос-Мукасан» позволяют зрителям глубже узнать о жизни великих соотечественников. В фильме «Бауырына салу» особое внимание уделяется популяризации традиций казахского народа. Не забыли и о детях – для них привезли анимационный фильм «Тайказан». Всего при поддержке Центра кино, произведено 117 фильмов, включая 72 художественных, 37 документальных и 8 анимационных.

#СКО #кино #фильмы #декада

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