Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 10 по 13 октября в Москве пройдут Дни культуры Казахстана в России. Мероприятия, организуемые МКИ РК при поддержке Минкультуры РФ, направлены на укрепление сотрудничества и развитие двусторонних отношений, сообщает Kazpravda.kz

По информации ведомства, 10 октября – 23 ноября в Новой Третьяковской галерее пройдет выставка «Шедевры искусства Казахстана». На ней российским ценителям изобразительного искусства будут представлены 43 работы казахстанских скульпторов и живописцев из коллекции Государственного музея искусств РК им. Абылхана Кастеева. Выставка будет дополнена 17 живописными полотнами и 11 скульптурами из фонда Государственной Третьяковской галереи.

Параллельно, в рамках Дней культуры Казахстана в России, состоятся Дни казахстанского кино. 10 октября в Москве в кинотеатре «Поклонка» зрителям продемонстрируют военный экшен режиссера С. Утепбергенова «Время патриотов», а также кинокартину режиссера Б. Шекерова «Лето 1941-го года».

11 октября в том же кинотеатре состоится показ фильма режиссера Ф. Шарипова «Стоп, ночь», а вечером того же дня зрителям будет представлен фильм режиссера А. Сахамана «Дос-Мұқасан». 12 октября юным московским зрителям покажут мультфильм «Алтын Адам», повествующий о священной истории, быте, культуре и военном искусстве древних саков – прародителей современных казахов. Кинопоказ будет продолжен на вечернем сеансе фильмом режиссера Т. Дулатова «90+1».

Будут учтены интересы и российских театралов: 13 октября на сцене Малого театра состоится показ спектакля «Парасат майданы» – психологической драмы, повествующей о внутреннем мире и духовных ценностях человека. Спектакль поставлен на основе произведений классика казахской литературы Толена Абдикова. Его представят актеры труппы Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева.

Центральным событием Дней культуры станет концерт мастеров искусств Казахстана, который состоится 12 ноября в Государственном академическом Большом театре. Гала-концерт пройдёт в рамках государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в РФ.

В мероприятиях Дней культуры примут участие представители интеллигенции России и Казахстана, ученые, писатели, члены дипломатического корпуса, творческих союзов, а также представители казахской диаспоры.