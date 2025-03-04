До 10 000 военнослужащих могут обеспечить войска правопорядка для ликвидации последствий паводков

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Учитывая накопленный опыт прошлых лет, исполнительные и силовые органы готовятся заранее: проводят превентивные меры – укрепляют защитные ограждения, береговую зону и т. д. Войска Национальной гвардии МВД РК, которые показали себя и свои возможности в предыдущие весенние сезоны, также находятся в готовности помочь гражданскому населению.

Участие сил и средств Национальной гвардии в мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организуется на основании действующего законодательства, правил, инструкций, приказов и планов в сфере гражданской защиты.

Численность спасательных отрядов войсковых оперативных резервов при выполнении задач составляет до 1600 военнослужащих на более чем 60 единицах техники. Для усиления группировки в зоне ЧС могут привлекаться дополнительные силы и средства до 10 000 военнослужащих и более 350 единиц техники войск правопорядка

Наряду с этим, авиация Национальной гвардии при необходимости выделяет самолеты Y8F200W и вертолеты Ми-171Е для участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Только за прошлый год было совершено 46 вылетов самолетами и 115 вертолетами.

В целом, для участия в проведении противопаводковых мероприятий за период с марта по июнь 2024 года Национальной гвардией Республики Казахстан было выделено около 3,5 тысячи военнослужащих, свыше 150 единиц автомобильной и специальной техники. При этом эвакуировано более 5,5 тысяч человек, из них авиацией – 501 человек.

Стоит отметить, что в прошлом году личным составом Национальной гвардии МВД РК было загружено-разгружено около 3 тысяч тонн гуманитарной помощи; очищено свыше 15 тысяч метров арыков; заготовлено и уложено более 2 миллионов мешкотары; вывезено свыше 5,5 тысяч тонн грунта для берегоукрепительных работ; а также проведено около 130 тысяч метров берегоукрепительных работ.