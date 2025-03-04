До 10 000 военнослужащих могут обеспечить войска правопорядка для ликвидации последствий паводков

Статьи
83
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ежегодно в некоторых регионах Казахстана ожидаются паводки, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Учитывая накопленный опыт прошлых лет, исполнительные и силовые органы готовятся заранее: проводят превентивные меры – укрепляют защитные ограждения, береговую зону и т. д. Войска Национальной гвардии МВД РК, которые показали себя и свои возможности в предыдущие весенние сезоны, также находятся в готовности помочь гражданскому населению.

Участие сил и средств Национальной гвардии в мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организуется на основании действующего законодательства, правил, инструкций, приказов и планов в сфере гражданской защиты.

Численность спасательных отрядов войсковых оперативных резервов при выполнении задач составляет до 1600 военнослужащих на более чем 60 единицах техники. Для усиления группировки в зоне ЧС могут привлекаться дополнительные силы и средства до 10 000 военнослужащих и более 350 единиц техники войск правопорядка

Наряду с этим, авиация Национальной гвардии при необходимости выделяет самолеты Y8F200W и вертолеты Ми-171Е для участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Только за прошлый год было совершено 46 вылетов самолетами и 115 вертолетами.

В целом, для участия в проведении противопаводковых мероприятий за период с марта по июнь 2024 года Национальной гвардией Республики Казахстан было выделено около 3,5 тысячи военнослужащих, свыше 150 единиц автомобильной и специальной техники. При этом эвакуировано более 5,5 тысяч человек, из них авиацией – 501 человек.

Стоит отметить, что в прошлом году личным составом Национальной гвардии МВД РК было загружено-разгружено около 3 тысяч тонн гуманитарной помощи; очищено свыше 15 тысяч метров арыков; заготовлено и уложено более 2 миллионов мешкотары; вывезено свыше 5,5 тысяч тонн грунта для берегоукрепительных работ; а также проведено около 130 тысяч метров берегоукрепительных работ.

#паводки #Нацгвардия

Популярное

Все
Особому городу – особый статус
Сто спасенных жизней
Объединить усилия
Время людей труда
Представлен проект визит-центра в урочище Бозжыра
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Чтобы техника вовремя вышла на поля
Первый тур Премьер-лиги посетили 42 353 зрителя
В Алматы прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу
Как избавиться от долгов и открыть свой бизнес
В столице готовятся к паводковому периоду
Волонтеры поддержали ветеранов
Права инвесторов защищает государство
Казахстан и Марокко расширяют взаимодействие
До новой школы
Оштрафованы за продажу насвая
Дороги дружбы
Картофельный хлеб
Выигран малый чемпионат мира
Независимость, свобода, суверенитет
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Что написано пером
Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине
Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане
Топливо, энергия и карбонизация
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Молодые ученые на особом счету
Ситуация может повториться
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
В ожидании рекордного подъема воды
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Читайте также

Обеспечить работой, повысить благосостояние граждан
В приоритете – здоровье матери и ребенка
В Жетысу газифицируют 63 населенных пункта
Приуралье готовится встретить первую волну половодья

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]