До 7 лет колонии за 2 дня работы наркозакладчиком грозит акмолинцу

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Закладчика психотропных веществ задержали полицейские в Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП Акмолинской области

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Акмолинской области

Возможность легкого заработка через распространение закладок привлекла 20-летнего безработного сельчанина из Акмолинской области. «Простую» работу он нашел в Интернете.

Однако поработать ему довелось всего 2 дня, после чего его задержали с поличным кокшетауские оперативники.

«При задержании сотрудники отдела по противодействию накропреступности нашли у молодого человека 5 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза определила его как психотропное вещество а-PVP весом 3,29 грамма. Здесь же полицейские изъяли сотовый телефон, на который сельчанин делал фото закладок, чтобы отправлять их куратору.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 уголовной статьи 296 (незаконное обращение с наркотическими средствами). На период расследования фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания», – проинформировали в ДП.

Полицейские отмечают, что парню грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

 

 

#задержание #полиция #наркотики #Акмолинская область #ДП

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