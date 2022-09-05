До смерти избил супругу и сбежал житель Кызылорды

Пьяный мужчина до смерти избил супругу в городе Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

3 августа ночью пьяный житель Кызылорды избил свою жену. От полученных тяжких телесных повреждений 27-летняя женщина скончалась.

Для задержания 29-летнего горожанина, который скрылся с места происшествия, была создана следственно-оперативная группа. В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий его задержали в доме друга.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.