До завершения легализации иностранных автомобилей остаются считанные дни, и многие граждане беспокоятся о том, что они могут не успеть узаконить правообладание своим железным другом

Общество
24
Асель Шаяхмет

По словам старшего инспектора по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Алтынбека Жамалиева, всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока при условии соответствия транспортных средств (ТС) предъявляемым требованиям к легализации.

На сегодняшний день более 161 тыс. автомобилей легализовано, еще 13 тыс. ожидают регистрации. Также на казахстан­ский учет поставлено около семи тысяч автомобилей-конструкторов, легализация которых была начата с конца мая.

Что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, их владельцам будет предоставлено право поставить ТС на временный учет в Казахстане сроком на пять лет с обязательством обратного вывоза или их последующей первичной регистрации в Казахстане. При постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации ТС и государственные номерные знаки Республики Казахстан. Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в госкорпорацию «Правительство для граждан». Их вернут, если автовладелец захочет вывезти автомобиль из страны.

#автомобиль #авто #регистрация #РК #легализация #учет #ТС

Популярное

Все
Разработка двух кокшетауских школьниц – добавка, повышающая питательную ценность кисломолочных продуктов, – заняла третье место на республиканском конкурсе
Люди вовсе не отказались от профессиональных источников информации, просто они повысили требования к скорости ее доставки
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
Борьба с «одиночеством»
Есть такая гвардия!
Библионяня присмотрит
Стена памяти
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
БАКАД запустили в Алматинской области
Хроническое отсутствие воды в кранах вынудило жильцов некоторых жилых комплексов Астаны выйти на стихийные митинги с перекрыванием дорог
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Инфляция в нынешнем мае в нашей стране составила 15,9% и замедлилась на 0,9%
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В беседе со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожара в резервате «Семей орманы» в области Абай, Глава государства отметил особый вклад волонтеров
Майор полиции поставил на поток сбор денег с нарушителей административного законодательства
Ситуация с пожаром в Абайской области на 13 июня
Наркоплантация укрывалась в зарослях саксаула в Кызылординской области (видео)
Ситуация с пожаром в Абайской области на 14 июня
Премьер поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай
Найден трактор пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Стала известна причина смерти пропавшего тракториста лесхоза в Абайской области
Казахстан успешно завершил процедуру оценки системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера

Читайте также

Растет число беженцев
Борьба с «одиночеством»
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои…
Люди вовсе не отказались от профессиональных источников инф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]