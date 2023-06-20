До завершения легализации иностранных автомобилей остаются считанные дни, и многие граждане беспокоятся о том, что они могут не успеть узаконить правообладание своим железным другом

На сегодняшний день более 161 тыс. автомобилей легализовано, еще 13 тыс. ожидают регистрации. Также на казахстан­ский учет поставлено около семи тысяч автомобилей-конструкторов, легализация которых была начата с конца мая.

Что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, их владельцам будет предоставлено право поставить ТС на временный учет в Казахстане сроком на пять лет с обязательством обратного вывоза или их последующей первичной регистрации в Казахстане. При постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации ТС и государственные номерные знаки Республики Казахстан. Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в госкорпорацию «Правительство для граждан». Их вернут, если автовладелец захочет вывезти автомобиль из страны.