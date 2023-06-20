До завершения легализации иностранных автомобилей остаются считанные дни, и многие граждане беспокоятся о том, что они могут не успеть узаконить правообладание своим железным другом
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Асель Шаяхмет
По словам старшего инспектора по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Алтынбека Жамалиева, всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока при условии соответствия транспортных средств (ТС) предъявляемым требованиям к легализации.