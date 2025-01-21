Доход Казахстана от IT-экспорта превысил $470 млн за 9 месяцев

Правительство,Цифровизация
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Дана Аменова
корреспондент

Впрочем, внушительные цифры ожидаются и по итогам всего 2024 года

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстанский экспорт IT-услуг превысил $470 млн. За 9 месяцев 2024 года страна экспортировала IT-услуги на $471 млн. Об этом в ходе заседания правительства сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Этот показатель, по его словам, на 26% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Впрочем, внушительные цифры ожидаются и по итогам всего 2024 года. По прогнозам ведомства, сумма экспорта IT-услуг может составить порядка $700 млн.

«Основную роль в продвижении IT-экспорта Казахстана играет Astana Hub. Количество резидентов в нем превысило 1,5 тыс. компаний, в том числе 400 международных. Их общая выручка составила 620 млрд тенге в 2024 году. При этом доход от экспорта – 227 млрд тенге, то есть $479 млн. География экспорта резидентов Astana Hub охватывает более 90 стран. Помимо резидентов Astana Hub на экспорт впервые вышли GovTech продукты АО «Национальные ИнформационныеТехнологии», – отметил министр. 

Среди таких решений – платформы Smart Data Ukimet, Smart Bridge и конструктор вебсайтов ЕПИР, добавил он.

#экспорт #доходы #IT-услуги

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