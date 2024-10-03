Документальный фильм о ликвидации последствий паводков снял ТРК президента

О новом проекте в соцсетях рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сообщает Kazpravda.kz
По его словам, масштабные паводки этого года разделили жизнь пострадавших казахстанцев на до и после.
«Плохое забывается быстро. Мы почувствовали сплоченность», – вспоминает один из жителей Акмолинской области.
Растерянность сменилась надеждой и верой в лучшее после встречи с президентом страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил тогда, что государство никого не оставит в беде.
«Как выполнили поручение главы государства? Какого качества дома построили людям, выплатили ли компенсацию на утерянный скот? Об этом из первых уст в документальном фильме «Серт»…
«Дома стали расти как грибы… приезжаешь через две недели: еще новые появились», – поделились своими эмоциями счастливые люди, пережившие стихию. Смотрите на YouTube-канале телерадикомплекса президента РК», – написал Берик Уали в Facebook.