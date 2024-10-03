Документальный фильм о ликвидации последствий паводков снял ТРК президента

О новом проекте в соцсетях рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, масштабные паводки этого года разделили жизнь пострадавших казахстанцев на до и после.

«Плохое забывается быстро. Мы почувствовали сплоченность», – вспоминает один из жителей Акмолинской области.

Растерянность сменилась надеждой и верой в лучшее после встречи с президентом страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил тогда, что государство никого не оставит в беде.