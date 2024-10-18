В ВКО предприятие задолжало 37 сотрудникам месячную зарплату

В Восточно-Казахстанской области КГП «Самар» в нарушение требований трудового кодекса не выплатило 37 работникам заработную плату за один месяц на общую сумму 4,1 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт прокуратуры ВКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По акту надзора прокуратуры района 1 октября 2024 года вышеуказанный долг перед работниками погашен в полном объеме.

За несвоевременную выплату заработной платы предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 60 МРП, в сумме это 221 520 тенге.