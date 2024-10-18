В ВКО предприятие задолжало 37 сотрудникам месячную зарплату
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В Восточно-Казахстанской области КГП «Самар» в нарушение требований трудового кодекса не выплатило 37 работникам заработную плату за один месяц на общую сумму 4,1 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт прокуратуры ВКО
По акту надзора прокуратуры района 1 октября 2024 года вышеуказанный долг перед работниками погашен в полном объеме.
За несвоевременную выплату заработной платы предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 60 МРП, в сумме это 221 520 тенге.