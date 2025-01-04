Долгожительница из области Абай отметила 103-летие

Общество
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У нее четыре внука и восемь правнуков, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

Бижамал Каржаубаева отметила 103-й день рождения. Аким области Абай Нурлан Уранхаев посетил долгожительницу, чтобы поздравить ее и узнать, как она себя чувствует.

Бижамал апа родилась 1 января 1922 года в селе Боке Жарминского района. Свою молодость, выпавшую на годы Второй мировой войны, она посвятила трудовому фронту. В послевоенные годы она внесла вклад в улучшение жизни в сельской местности.

В 1970-х годах трудилась секретарем сельсовета, а в 1981-1985 годах – заведующей хозяйством в интернате. На пенсию вышла в 1985 году. Сегодня она является гордостью своей семьи, у нее 4 внука и 8 правнуков.

Аким области пожелал ей крепкого здоровья.

«Такие уважаемые люди, как вы, с богатым жизненным опытом, являются для нас путеводной звездой. Ваши труды во благо страны, народа и потомков никогда не будут забыты. Мы равняемся на вас», – сказал глава региона.

Бижамал апа выразила благодарность за внимание и дала свое благословение.

#область Абай #поздравление #долгожительница

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