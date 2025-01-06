Доллар подорожал в Казахстане перед Рождеством

На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты в обменных пунктах РК 6 января, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 528 до 534 тенге.

Сегодня в Астане его продают за 534-537 тенге,

- в Алматы – за 530-531 тенге,

- Шымкенте, Павлодаре, Экибастузе и Аксу – за 532 тенге.

- в Актау и Костанае – 530 тенге,

- в Актобе – 532,5 тенге,

- в Каскелене и Талдыкоргане – 531,5 тенге,

- в Семее – 535 тенге,

- в Уральске – 533 тенге.