Доллар подорожал в Казахстане перед Рождеством
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На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты в обменных пунктах РК 6 января, сообщает Kazpravda.kz
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 528 до 534 тенге.
Сегодня в Астане его продают за 534-537 тенге,
- в Алматы – за 530-531 тенге,
- Шымкенте, Павлодаре, Экибастузе и Аксу – за 532 тенге.
- в Актау и Костанае – 530 тенге,
- в Актобе – 532,5 тенге,
- в Каскелене и Талдыкоргане – 531,5 тенге,
- в Семее – 535 тенге,
- в Уральске – 533 тенге.