Доллар резко подешевел в обменниках Казахстана

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

Кurs.kz сообщил о падении доллара в обменниках Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 15:25 часов 12 февраля доллар в обменниках Астаны продавали за 506,05 тенге, покупали за 498,00 тенге. В Алматы продажа американской валюты составляет 503,84 тенге, покупка - 499,96 тенге.

В обменных пунктах Алматы курс доллара на продажу составлял 509,51 тенге, на покупку - 507,09 тенге.

Евро в обменных пунктах Астаны продают по 525,02 тенге, покупают по 517,86 тенге. В обменниках Алматы курс продажи - 524,34 тенге, покупки - 519,11 тенге.

Российский рубль в обменниках Астаны продают по 5,32 тенге, покупают по 5,22 тенге. В Алматы рубль продают по 5,31 тенге, покупают по 5,22 тенге.

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