Доля МФО во всей кредитной задолженности населения составляет около 1%

Сегодня про закредитованность населения Казахстана не говорит только ленивый. Еще бы: по данным Первого кредитного бюро, на конец 2023 года общий объем задолженности граждан перед банками, МФО и т.д. составил 18,5 трлн тенге. Однако, доля микрофинансовых организаций во всей кредитной задолженности населения составляет всего около 1%

Какая на самом деле обстановка, есть ли чрезмерная закредитованность населения и на ряд других вопросов нам ответил основатель Казахстанской Ассоциации Финтех, Председатель совета Алексей Сидоров.

- Для начала, расскажите коротко, чем занимается ваша Ассоциация и для чего она создана.

Наша Ассоциация – объединение юридических лиц Казахстанская Ассоциация Финтех. Деятельность начали в октябре 2015 года. Мы некоммерческая организация и, хочу отметить, что Ассоциация появилась в то время, когда сектор онлайн-микрокредитования никак не был зарегулирован и, фактически, работал в рамках гражданского кодекса РК, не являясь субъектом регулирования. Основной нашей целью на этапе создания Ассоциации было добиться того, чтоб Регулятор взял сектор под свой надзор, чтобы достичь конструктивного диалога с государственным сектором и сделать деятельность всех компаний-участников рынка прозрачной и законодательно регулируемой.

Сегодня деятельность Ассоциации направлена на координацию и консолидацию деятельности компаний, работающих на рынке онлайн микрокредитования, развитие рынка в целом, усиление и продвижение интересов своих членов и других компаний, работающих на рынке онлайн-кредитования и финтех отрасли в целом. Кроме того, наша миссия – освещать услуги онлайн МФО среди потребителей, а также защищать их права.

Членами Ассоциации на сегодняшний день является 18компаний, предоставляющих услуги онлайн микрокредитования в Казахстане с общей долей рынкаонлайн микрокредитования более 90%. За истекшие 8 лет нашей работы нашей Ассоциацией был создан и функционирует Центр защиты прав потребителей онлайн микрофинансовых услуг. В центре потребитель может получить бесплатную консультацию в рамках микрофинансовой деятельности, а также получить помощь в досудебном урегулировании спора с микрофинансовой организацией.

За истекший период 2023 года мы получили около 8 000 обращений, Центру удалось урегулировать более 4 000 дел. В целом, служба защиты потребителей КАФТ за 5 лет своего существования обработала 18 000 обращений. Важно отметить, что сейчас мы видим, что число подобных обращений снижается. Если потребителю необходима такая помощь, он может обратиться за ней любым способом, указанным на платформе Центра.

Также Ассоциацией запущена программа урегулирования просроченной задолженности более 90 дней для граждан, которые взяли кредиты до 45 дней, не превышающие 50 мрп, что эквивалентно 172 000 тенге. В рамках программы прошло реструктуризацию более 27 000 займов для граждан у которых были временные финансовые трудности.

Еще одна инициатива уже реализована в рамках Меморандума, подписанного участниками Ассоциации, а также другими онлайн МФО, которые не входят в Ассоциацию. Меморандум подписали более 20 компаний. По итогам реализации инициатив в рамках Меморандума удалось снизить число проблемных заемщиков в секторе онлайн микрокредитования в 3,5 раза путем сдерживания темпов прироста кредитного портфеля.

В рамках сдерживания уровня просрочек NPL 90, число должников, имевших просрочку 90 дней, снижено с 496 тысяч человек до 140 тысяч человек. Реструктуризацию долга с частичным списанием получили 292,3 тысячи человек на сумму 2 млрд 185,6 млн тенге. Все данные мероприятия были проведены без государственного финансирования за счет собственных средств онлайн МФО.

Члены нашей Ассоциации регулярно проводят лекции, курсы и семинары по повышению финансовой грамотности среди учащейся молодежи.

- Какая сейчас обстановка вокруг закредитованности населения? Сейчас все больше голосов о том, что население утопает в долгах.

Да, сейчас часто можно услышать тезисы, что микрофинансовые организации закредитовали население. Но, по официальным данным, доля МФО во всей кредитной задолженности населения составляет около 1%. Например, по данным на 1 октября 2023 года доля займов, выданных онлайн МФО, в денежном выражении не превышает 0,6% от общего объема кредитов физических лиц, выданных банками и всеми МФО. Цифры говорят сами за себя – мы составляем весьма малую часть кредитного рынка. Поэтому очевидно, что дискуссия о долговой нагрузке граждан несколько искажена. Между тем, наш сектор полностью осознает свою ответственность перед населением, мы не стоим в стороне, и у нас есть план работ в этом направлении. Как полноценный участник финансового рынка – мы поддерживаем позицию, что нельзя допускать роста закредитованности.

Теперь от общего к частному, у нас существует ряд ограничений – мы не можем выдать кредит на срок более 45 дней, а сумма ограничена 180-ю тысячами тенге. В среднем же наши клиенты берут всего лишь 70 000 тенге на 2 недели. Часто людям нужна именно эта небольшая сумма на короткий срок – и они не могут, либо не хотят брать такой кредит в банке. Это общепринятая практика, которая успешно работает в ряде стран мира, наряду с банками работают МФО и закрывают потребности в коротких займах.

В Казахстане мы имеем много положительных отзывов, очень многие люди доверяют нам и пользуются услугами микрофинансовых организаций более 10 лет. Подчеркиваю также, что есть масса примеров, что именно МФО помогают в трудную минуту индивидуальным предпринимателям и самозанятым. А таких в нашей стране более 2 миллионов человек.

Если же сектор перестанет существовать, то население, которое нуждается в такой микрофинансовой поддержке – куда оно пойдет? Потребители, особенно самозанятые, будут вынуждены искать деньги в серой, абсолютно нерегулируемой зоне или вовсе окажутся в руках мошенников, где не будут защищены законом.

И еще один очень важный факт, на который я бы хотел обратить внимание. Между МФО и банками есть принципиальная разница: банки кредитуют, привлекая депозиты физлиц (чужие деньги), получают порой даже госпомощь. Онлайн МФО выдают собственные деньги и не берут залоги. Мы рискуем только своими деньгами и ничьими больше.

- Также есть мнение, что все это алармизм, и никакой закредитованности не существует. Так ли это?

Дело в том, что часто, замеряя уровень закредитованности населения, используют показатель просрочки в количестве заемщиков с просрочками 90 дней, такая оценка показывает только одну часть проблемы закредитованности. Есть есть и другая точка зрения, что если взять долю задолженности домохозяйств к ВВП или уровню доходов населения, то ситуация не такая критичная, во всяком случае в сравнении с другими странами, с более высоким уровнем экономического развития или таким же как у нас.



Я считаю, что проблему закредитованности нужно более углубленно исследовать, к счастью мы живём в цифровом государстве, где уже много лет накапливается информация, которую можно и нужно анализировать и делать выводы, когда и какое воздействие на рынок нужно оказывать, чтобы закредитованность не стала действительно проблемой к которой мы не готовы, как рынок и общество. И самое главное, что хотел бы сказать: я не согласен с утверждением, что МФО создали закредитованность, поэтому немедленными ужесточениями законов именно в отношении МФО можно решить проблему закредитованности. Нужен последовательный и плавный режим воздействия, без резких преждевременных действий.

Обратимся к официальным данным: средний просроченный долг на заемщика в сегменте БВУ составляет около 1,4 млн тенге, в сегменте традиционных МФО – 820 тысяч тенге, а в нашем сегменте – 135 тысяч тенге, такую относительно небольшую сумму 50% заёмщиков обычно гасят в течение 8 месяцев на 50%. Да, есть случаи, когда заёмщики берут несколько займов у МФО, и их долг больше чем они могут обслуживать. Такие кейсы нужно ограничить, и уже есть ряд поправок на рассмотрении у госорганов. Это правильно, я считаю. Но это исключения из правил, а строить новые правила на основе исключений - не лучший способ. А тем более, закрывать весь рынок.

Теперь поговорим об утверждении о том, что в онлайн микрокредитовании необоснованно высокие проценты – но это некорректное высказывание. Дело в том, что при сравнении к нам применяются банковские мерки – методика расчета ГЭCВ – годовой эффективной ставки вознаграждения. А это создает оптическое искажение.

На самом деле, годовые проценты в нашем случае не применимы – мы не выдаем на год. У нас есть ограничения – мы не можем выдать на срок более 45 дней, а сумма ограничена 180-ю тысячами тенге. В среднем же наши клиенты берут всего лишь 70 000 тенге на 2 недели и платят в виде процентов 9 800 тенге. При этом общая переплата, включая проценты и пеню за просрочку, – жестко ограничена 50% от суммы займа. То есть даже в глубокой просрочке заемщик не отдаст больше 50%.

Я апеллирую только фактами, которые красноречиво говорят о том, что ажиотаж вокруг онлайн-микрокредитования, мягко говоря, сильно преувеличен.

- К каким рискам может привести чрезмерная закредитованность населения?

С учетом всего вышесказанного, я бы лучше сосредоточился на тех последствиях, к которым могут привести кардинальные необдуманные решения, в том числе, полные запреты по выдаче займов, например определенным категориям граждан. Однако против такого подхода к делу есть несколько серьезных аргументов. Во-первых, жесткие ограничения по выдаче кредитов несут с собой риски замедления экономического роста в целом — в силу того, что ликвидности в экономике становится меньше. Во-вторых, как показывает практика, запреты в любой сфере приводят, как правило, к формированию черного рынка. Такой рынок государство вообще не способно контролировать, что только усугубит ситуацию.

Такие же последствия ждут нас, если продолжится одностороннее ужесточение требований к деятельности онлайн-МФО – это приведет к тому, что все добросовестные игроки просто уйдут с рынка. И потребители, особенно самозанятые, опять же будут вынуждены искать деньги в серой, абсолютно нерегулируемой зоне или вовсе окажутся в руках мошенников, где не будут защищены законом. Не секрет, теневики налоги не платят и возвраты займов достигают нередко криминальными путями.

- Сейчас государство принимает все больше мер по снижению кредитной нагрузки. Насколько это все эффективно? Не породит ли иждивенчество?

В этом плане ведутся активные работы. Только за последние 3 года АРРФР реализовало более 50 поправок в законодательство для защиты потребителей МФО. В числе данных поправок снижение процентов по онлайн-кредитам на треть – с 30% до 20%, общая переплата, включая пеню за просрочку, была снижена в два раза – со 100% до 50% от суммы займа, введен запрет на начисление пени после 90 дней просрочки, введен запрет на выдачу кредитов людям с просрочкой свыше 60 дней. С точки зрения законодательства потребитель в нашей стране более чем защищен.

Именно поэтому теперь стоит учитывать, что для многих категорий заемщиков и в особенности тех, чьи доходы невелики, кредиты — это не блажь, а необходимость. Если им будет необходимо найти условные 20 тысяч тенге до зарплаты, чтобы прокормить свою семью или закрыть какую-то насущную потребность, то, с введением ограничений на кредитование эта необходимость не пропадет.