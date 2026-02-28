Переступив порог выставочного зала Дома дружбы, словно оказываешься в особом пространстве. Мягкий свет, отражающийся в стеклянных витринах, приглушенные разговоры посетителей создают ощущение, будто время здесь замедляется.

– Наши двери открыты всем, – говорит заведующая выста­вочным залом КГУ «Қоғамдық келісім» Жазира ­Шильдебаева. – К нам приходят школьники, студенты, жители города, гос­ти из других регионов и даже из-за рубежа. Мы стараемся

рас­сказать не только о культуре разных этносов, но и о главной нашей ценности – единстве и согласии.

В это время школьники, находящиеся в зале, оживленно обсуждают увиденное, кто-то фотографирует манекены в национальных костюмах, кто-то внимательно читает пояснения. В зале – около 550 экспонатов: предметы быта, музыкальные инструменты, украшения, текстиль.

– Каждый экспонат – это часть большой истории, – отмечает ­Жазира Мейрамбековна. – Все они предоставлены 25 этнокультурными объединениями области.

Выставочная зона появилась в 2023 году по инициативе директора КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаевой. Тогда было решено объединить под одной крышей культурное наследие этносов региона. Закупили новые витрины, а ЭКО передали редкие экспонаты, многие из которых прежде хранились в семьях.

Так, в центре экспозиции таджикского культурного центра – дойра, традиционный ударный инструмент, который представляет собой круглый деревянный обруч, обтянутый кожей, с металлическими кольцами по внутреннему краю.

– Без дойры невозможно представить народную музыку Таджикистана, – поясняет Жазира Мейрамбековна. – Она незаменима при исполнении мугамов. Звук рождается от ударов пальцев и ладоней, а металлические подвески добавляют звон.

Школьники просят разрешения рассмотреть инструмент ближе. Кто-то тихо стучит пальцами по стеклу, будто пытаясь представить ритм.

Рядом – экспозиция узбекского национального культурного центра. Бирюзовые и изумрудные узоры притягивают взгляд: ляганы, пиалы, расписные блюдца из Риштана и Гиждувана сияют под светом ламп.

– Эти блюда – символ гостеприимства, – отмечает Жазира Шильдебаева. – В них подают плов, фрукты, сладости. Риштан известен насыщенными бирюзовыми красками, а Гиждуван – теп­лыми желто-коричневыми тонами. Такая посуда используется как для сервировки традиционных блюд, так и украшения дома.

У витрины ассоциации курдов внимание привлекает саз – струнный щипковый ­инструмент с грушевидным корпусом и длинным грифом. Это инструмент ашугов – народных поэтов-певцов.

Чуть дальше – металлическая утварь уйгурского этнокультурного объединения им. Махмута Кашгари. Чайные сервизы, вазы, столовые приборы. Экскурсовод показывает каскан – многоярус­ную пароварку для приготовления блюд из теста и риса.

– Металлообработка у уйгуров – древнее ремесло, – поясняет она. – Они использовали чугун, медь, сталь. Каждый предмет ручной работы, а потому уникальный.

Не менее интересны сувениры из Татарстана, привезенные из Казани председателем филиа­ла объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир» ­Фаридой Накыш.

– Дети чаще всего задерживаются у матрешек и хрустальной туфельки из сказки о Золушке, – улыбается моя собеседница. – Эти экспонаты, предоставленные Русской общиной «Радонеж», благодаря школьной программе узнаваемы многими с раннего возраста.

В этом зале ты ощущаешь особую атмосферу – мира и гармонии, согласия и дружбы.

– Культура этносов, проживающих на жамбылской земле, отличается многогранностью. У каждого из них есть свои исторические и культурные особенности, которые прослеживаются в наших экспозициях, – подчеркивает Жазира Шильдебаева.

В зале также есть куклы в национальных костюмах и праздничный головной убор чоктури Ассоциации корейцев Жамбылской области «Корё», традиционный наряд дунганской невесты, карачаево-балкарские вязаные изделия, украинская деревянная посуда и многое другое.

А в центре расположена площадка «Алтын шаңырақ» – модель половины шестикрылой юрты. Здесь посетители знакомятся с внутренним убранством жилища кочевников, обрядами, традициями, национальными играми казахского народа.

– Наша особая гордость – площадка «Мир музыкальных инструментов», – продолжает Жазира Шильдебаева. – Здесь представлено более сорока образцов: духовые, ударные, струнные инструменты. Во главе экспозиции – домбра, символ казахской культуры, и кобыз, чей звук напоминает дыхание степи.

В завершение экскурсии она показывает памятные подарки, врученные АНК Жамбылской области зарубежными и казахстанскими делегациями. У этой витрины также всегда много посетителей, которые задают вопросы, фотографируются.

Покидая выставочный зал, ловлю себя на мысли: Дом дружбы – не просто музей, а важное место, где прошлое говорит с нас­тоящим, где культуры этносов встречаются в реальных предметах, звуках и историях. Здесь действительно ощущаешь, что многообразие – это сила.