Домбра в помощь учебнику

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, архив В. Кожамбердиной

В школе-гимназии № 35 города Экибастуза уже полтора года работает этноклуб «Асыл мұра». Его создала преподаватель казахского языка и литературы Виктория Кожамбердина, которая решила объединить в одном пространстве уроки языка, игру на домбре, национальные традиции и живое общение.

Изначально проект задумывался как музыкальный кружок, но постепенно вырос в полноценный этноклуб. Для занятий открыли тематический класс в национальном стиле. Идею педагога поддержали руководство школы и депутат Павлодарского областного маслихата Серик Садвакасов. В кабинете сделали ремонт, приобрели мебель, оформили тематические стенды и подарили 20 инструментов для будущего ансамбля.

– Двери нашего клуба открыты для всех желающих. Многие приходят сюда с желанием научиться играть на домбре, интересуются национальными играми. В их горящих глазах я вижу себя в детстве, когда благодаря языковой среде и заинтересованности педагогов казахский язык и богатая культура наших предков стали для меня родными, – рассказывает Виктория Кожамбердина.

Проект «Асыл мұра» реализуется в рамках единой программы воспитания «Адал азамат». По словам педагога, идея создать такой кружок появилась давно. В сфере развития государственного языка она работает уже более 25 лет, 10 из которых преподает в школе. До этого Виктория Кожамбердина трудилась в области языковой политики.

– Мне всегда хотелось не просто преподавать язык, а передавать детям все то, что составляет культурное наследие казахского народа. А домбра – это главный национальный инструмент, с очень красивым и глубоким звучанием. Играть на ней я научилась с детства. Я родом из Баянаула, выросла в языковой среде, родители отдали меня в школу с казахским языком обучения, и, наверное, именно это решение во многом определило всю мою дальнейшую жизнь и профессиональный путь, – говорит педагог.

Сегодня кружок посещают в основном ученики младших классов. Виктория Николаевна убеждена: любовь к языку и культуре нужно прививать с самого начала школьного пути, поэтому частью занятий становится все, что связано с казахским колоритом. Это национальная кухня, одежда, традиции, праздники, обычаи. Например, предметную неделю казахского языка в этом году завершили необычной акцией. Ученики 3 «Б» и 3 «Г» классов выстроились в орнамент «Қошқар мүйіз» – один из самых узнаваемых символов национальной культуры. За эффектной визуальной картинкой стояла вполне педагогическая задача: показать детям, что казахский язык – это не только упражнения и правила, но и духовная ценность.

Более того, нестандартный подход она внедряет и на уроках в рамках школьной программы, а не только на дополнительных занятиях, активно используя игровые методы обучения. Однако, как отмечает учитель, одних игр для изучения языка недостаточно.

– Да, они помогают заинтересовать ребенка, вовлечь его, создать атмосферу, в которой ему хочется говорить и учиться дальше. Но уже вокруг этого выстраивается весь учебный процесс. Я считаю, что грамматика важна, однако работа учителя – это все-таки творческий процесс. Каждый педагог находится в постоянном поиске, пробует новые подходы, внедряет разные методы, чтобы сделать обучение более живым и эффективным, – считает Виктория Кожамбердина. – Чем чаще ребенок слышит речь, тем естественнее начинает ее воспринимать и использовать, поэтому я стараюсь строить уроки в диалоговой форме, делать акцент на ситуативном казахском – том языке, который действительно нужен в повседневной жизни и общении.

Виктория Кожамбердина подчеркивает, что ее ученики не только изучают язык и культуру, но и пробуют себя в исследовательской деятельности. Под ее наставничеством школьники готовят проекты для конкурса научных работ «Зерде». Так, третьеклассник Максим Крючков разработал мобильное приложение Til vibe. Проект предназначен для детей начальных классов и помогает расширять словарный запас по казахскому языку в привычном для современных школьников формате смартфона.

Еще один проект готовит ученица третьего класса Аршат Марат, увлекающаяся игрой на домбре. Тема ее исследования посвящена домбре как альтернативе цифровой зависимости. Девочка изучает, как занятия национальной музыкой помогают детям меньше времени проводить в гаджетах, развивают творческие способности и интерес к культуре.

Говоря о языке, Виктория Кожамбердина признается: самое важное в его изучении – преодолеть внутренний барьер.

– У казахов есть такое понятие – намыс, то есть честь, достоинство, внутренняя гордость. И мне кажется, у нас должна быть эта гордость за то, что мы можем выучить казахский язык. Тем более языковая среда вокруг нас есть всегда: мы постоянно слышим казахскую речь в повседневной жизни, поэтому изучением можно заниматься даже самостоятельно. Нужно просто убрать внутренний барьер. Да, поначалу может быть сложно, могут быть акцент, ошибки, неуверенность. Но если понять основные принципы и хорошо освоить лексику, то, я думаю, любой человек сможет владеть языком на разговорном уровне. Я всегда говорю и детям, и взрослым: если ты откроешь свое сердце казахскому языку, то и он откроется тебе, – заверяет опытный специалист.