Дональда Трампа арестовали на 2 часа

Иллюстрация: AP

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник был формально арестован на два часа в Нью-Йорке до предъявления ему официальных обвинений. Они касаются дела о подлоге финансовых документов компании "Trump Organization" при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Накануне Трамп прибыл в офис прокурора на Манхэттене, где был формально арестован. В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений после решения большого жюри. Арест в этом случае не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.

Отмечается, что Трампа освободили практически от всех дополнительных процедур - на него не надевали наручники, его не фотографировали для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.

Изначально защита предполагала, что формальный арест продлится около 20-30 минут. Однако он был снят только через 2 часа, когда в суде Манхэттена Трампу были официально предъявлены обвинения.

По одной из версий, арест мог продлиться дольше, потому что Трамп консультировался с адвокатом по каждому из пунктов обвинений. По другой - шло оформление необходимых документов, которые также должны быть переданы правоохранительным органам штата. А CNN предположил, что в это время обычно суд делает перерыв на обед. При этом трансляцию суда СМИ вести не разрешили.

По словам прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, экс-президент фальсифицировал финансовые документы, чтобы скрыть преступления, связанные с президентскими выборами 2016 года.

По версии следствия, адвокат Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании она не распространяла информацию о якобы связи с Трампом в 2006 году. Затем эти расходы были компенсированы адвокату за счет компании "Trump Organization".

В частности, Трамп был обвинен в подлоге документов по 34 пунктам, следует из обвинительного заключения. Ему инкриминируется "фальсификация деловых документов первой степени" (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение. О каком именно "другом преступлении" идет речь, в документе не поясняется.

При этом прокуратура намерена привлечь Дэниэлс в качестве свидетеля по делу. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

Между тем Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным. Это означает, что экс-президент не пошел на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания.

После суда Трамп покинул Нью-Йорк и отправился в штат Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Как написал экс-президент в своей социальной сети Truth Social по итогам заседания, он не допускал инкриминируемых ему судом Нью-Йорка нарушений закона, а, "значит, и дела нет".

Сегодня вечером, 5 апреля, он намерен выступить с заявлением по поводу предъявленных обвинений из своего поместья.

Адвокат Трампа Тодд Бланш заявил, что этот судебный процесс является политическим, обвинения не подкреплены фактами.

Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения.

Следующее предварительное судебное заседание по делу планируется на 4 декабря 2023 года, а рассмотрение дела по существу может начаться в январе 2024 года.