ЧП на руднике: Дополнительную технику привлекли в Майкаине для поисковых работ

Происшествия
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Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

К работам привлечен малогабаритный экскаватор, его общий вес 3,5 тонны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

Он будет задействован для проведения раскопочных работ на дне воронки, после того, как тяжелая техника проложит путь. Спасателями ДЧС Павлодарской области проведены работы на дне воронки по установке рейки маркшейдера и обозначения предположительного места нахождения автобуса сигнальной лентой.

Продолжаются работы по расширению колонного пути для проезда техники. Всего с места обвала вывезено более 110 тысяч тонн грунта и горной породы.

Комиссия продолжает расследование причин несчастного случая. Членами комиссии осуществлен спуск в шахту подземного рудника с целью определения воздействия поверхностного обрушения на подземные горные выработки.

Всего в поисковых работах задействованы 142 человек, 50 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 единицы (БПЛА) дрон.

Напомним, что ночью 4 января, вблизи шахты Майкаинского рудника, в очистное пространство провалился автобус с людьми. В автобусе находились 4 человека: 3 спасателя павлодарского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель. Предварительная длина обвала 150-200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров.

Силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух человек.

 

#ЧП #Павлодарская область #рудник #поисковые работы

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