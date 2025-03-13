Дополнительный сервис запустили в казахстанских спецЦОНах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во всех специализированных центрах обслуживания населения РК внедрен сервис «Персональный менеджер в спецЦОНах», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

Персональный менеджер обслуживает услугополучателей в приоритетном порядке - это значительно сокращает время ожидания. Попасть к нему можно, обратившись на ресепшн спецЦОНа. Он принимает услугополучателей вне очереди и оформляет документы для регистрации автомобиля, учета и снятия с учета транспортных средств, выдачи государственных регистрационных номерных знаков.

При выборе услуги посетитель направляется к персональному менеджеру, который составляет договор, оформляет документы и направляет их для исполнения в уполномоченный государственный орган в общем порядке.

«Правительство для граждан является клиентоориентированной компанией, для которой постоянное повышение качества, скорости и процессов взаимодействия с гражданами относится к безусловным приоритетам. Учитывая наличие запроса на возможность обслуживаться в ускоренном порядке, мы внедрили сервис персонального менеджера изначально в 2024 году в 4-х городах Казахстана, а с 2025 года – во всех спецЦОНах РК», – говорит председатель правления НАО «ГК «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

К слову, «Персональный менеджер в спецЦОНах» в качестве пилотного проекта сначала был внедрен в Астане, Алматы, Шымкенте и Уральске. За полгода проект показал свою эффективность и был масштабирован по всей стране.

Напомним, прием документов в спецЦОНах ведется с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. В субботу – в дежурных спецЦОНах, с 09:00 до 12:00.