Дорогие наши дороги

Отрезок автострады в 60 километров от границы России до села Курмангазы, входящий в состав автомобильной магистрали Актобе – Атырау – Астрахань, придется полностью переделать.

Как сообщил министр индуст­рии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, побывавший на строительстве автострады, «промашка вышла» из-за местных грунтов, использованных при укладке дорожного основания. В них обнаружено повышенное содержание соли и гипса – веществ, легко размываемых как паводковыми, так и грунтовыми водами. Решение же об использовании данного материала принимал проектный институт. И это, как заявлено, полностью его вина.

По словам Каирбека Ускенбаева, институт, когда готовил проект, включил в него местные инертные материалы, не убедившись в их качестве. Дорожные же строители заявили, что использование местных грунтов приведет к ухудшению качества дороги, дорожное полотно начнет набухать. В связи с этим пришлось искать другие решения, заново проводить экспертизу.

Срок сдачи в эксплуатацию дорожного полотна теперь придется отодвинуть. В лучшем случае все будет доведено до ума только в следующем году. После подобных ошибок руководство страны решило взять на особый контроль реализацию данного проекта, который, напомним, еще в 2015-м был отнесен к приоритетным.

В его рамках планировалось реконструировать 277 км автомобильной магистрали от Атырау до границы России. Но к реальным работам по проекту здесь приступили лишь в 2019 году. И приступили провально…

В связи с этим Министерством индустрии и инфраструктурного развития принято жесткое и однозначное решение.

– Мы будем в обязательном порядке раз в месяц-полтора приезжать в Атыраускую область для проверки качества и сроков исполнения работ. Более того, отныне заместители руководителей Комитета автомобильных дорог, нацкомпании «КазАвтоЖол» и Национального центра качества дорожных активов будут находиться здесь постоянно, до момента завершения реконструкции дороги. Им дано указание передать все другие дела коллегам и заниматься только проектом «Атырау – Астрахань», – отметил в ходе рабочей поездки в Атыраус­кую область Каирбек Ускенбаев.

Как подчеркнул аким Атыраус­кой области Серик Шапкенов, завершение реконструкции дороги – один из неотложных воп­росов региональной повестки дня.

– Теперь один из моих замес­тителей будет постоянно конт­ролировать ход дорожно-строительных работ и ежедневно о них отчитываться. Также необходимо усилить общественный конт­роль, – считает глава региона.

Как рассказал депутат Мажилиса Парламента Дюсенбай Турганов, принято решение о том, что аким области будет проводить подобные встречи на месте ежемесячно.

– К сожалению, вынужден констатировать, что срывается график дорожного ремонта, темпы его низкие, заготовка инертных материалов слабая. Некоторые асфальтные заводы до сих пор не развернуты и находятся на подходе. Министр закрепил на постоянной основе двух представителей – «КазАвтоЖола» и «Казавтодора», чтобы те на месте оперативно решали возникающие вопросы. С учетом того, что полное завершение реконструкции и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год, принято решение проводить рабочие выезды раз в 1–1,5 месяца, – сообщил мажилисмен.

До конца нынешнего года предстоит задача уложить нижние слой асфальта и открыть движение по всей автотрассе. Вместе с тем у местных жителей остались нерешенными практически те же вопросы, что поднимались и во время предыдущей встречи. Это плохое орошение строящихся дорог и, как следствие, сильная запыленность. Кроме того, необходимо предусмотреть еще один скотопрогонный переход, обеспечить нормальный скоростной режим, ускорить строи­тельство объездной трассы у поселка Аккыстау.