Проблемная зона
Дорогие наши дороги
Серик Кабдулов, Атырауская область

Отрезок автострады в 60 километров от границы России до села Курмангазы, входящий в состав автомобильной магистрали Актобе – Атырау – Астрахань, придется полностью переделать.

Как сообщил министр индуст­рии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, побывавший на строительстве автострады, «промашка вышла» из-за местных грунтов, использованных при укладке дорожного основания. В них обнаружено повышенное содержание соли и гипса – веществ, легко размываемых как паводковыми, так и грунтовыми водами. Решение же об использовании данного материала принимал проектный институт. И это, как заявлено, полностью его вина.

По словам Каирбека Ускенбаева, институт, когда готовил проект, включил в него местные инертные материалы, не убедившись в их качестве. Дорожные же строители заявили, что использование местных грунтов приведет к ухудшению качества дороги, дорожное полотно начнет набухать. В связи с этим пришлось искать другие решения, заново проводить экспертизу.

Срок сдачи в эксплуатацию дорожного полотна теперь придется отодвинуть. В лучшем случае все будет доведено до ума только в следующем году. После подобных ошибок руководство страны решило взять на особый контроль реализацию данного проекта, который, напомним, еще в 2015-м был отнесен к приоритетным.

В его рамках планировалось реконструировать 277 км автомобильной магистрали от Атырау до границы России. Но к реальным работам по проекту здесь приступили лишь в 2019 году. И приступили провально…

В связи с этим Министерством индустрии и инфраструктурного развития принято жесткое и однозначное решение.

– Мы будем в обязательном порядке раз в месяц-полтора приезжать в Атыраускую область для проверки качества и сроков исполнения работ. Более того, отныне заместители руководителей Комитета автомобильных дорог, нацкомпании «КазАвтоЖол» и Национального центра качества дорожных активов будут находиться здесь постоянно, до момента завершения реконструкции дороги. Им дано указание передать все другие дела коллегам и заниматься только проектом «Атырау – Астрахань», – отметил в ходе рабочей поездки в Атыраус­кую область Каирбек Ускенбаев.

Как подчеркнул аким Атыраус­кой области Серик Шапкенов, завершение реконструкции дороги – один из неотложных воп­росов региональной повестки дня.

– Теперь один из моих замес­тителей будет постоянно конт­ролировать ход дорожно-строительных работ и ежедневно о них отчитываться. Также необходимо усилить общественный конт­роль, – считает глава региона.

Как рассказал депутат Мажилиса Парламента Дюсенбай Турганов, принято решение о том, что аким области будет проводить подобные встречи на месте ежемесячно.

– К сожалению, вынужден констатировать, что срывается график дорожного ремонта, темпы его низкие, заготовка инертных материалов слабая. Некоторые асфальтные заводы до сих пор не развернуты и находятся на подходе. Министр закрепил на постоянной основе двух представителей – «КазАвтоЖола» и «Казавтодора», чтобы те на месте оперативно решали возникающие вопросы. С учетом того, что полное завершение реконструкции и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год, принято решение проводить рабочие выезды раз в 1–1,5 месяца, – сообщил мажилисмен.

До конца нынешнего года предстоит задача уложить нижние слой асфальта и открыть движение по всей автотрассе. Вместе с тем у местных жителей остались нерешенными практически те же вопросы, что поднимались и во время предыдущей встречи. Это плохое орошение строящихся дорог и, как следствие, сильная запыленность. Кроме того, необходимо предусмотреть еще один скотопрогонный переход, обеспечить нормальный скоростной режим, ускорить строи­тельство объездной трассы у поселка Аккыстау.

Популярное

Все
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Акцент – на практические шаги
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
​​​​​​​О качестве жизни
​​​​​​​Защитить от насилия
​​​​​​​Очередь длиною в шесть недель
​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»
Не учебная тревога
Не все так просто
​​​​​​​Интернет от соседей
Проблемы столичных бизнесменов
«Оборотная схема»: работа вполсилы
Спасти Арал
Старость – в тягость
Партнерство во имя развития
Объявление о премиях, грантах и Благодарности Президента в области СМИ в 2022 году
Скорая помощь для дорог
Так поели, что заболели
Поддержат молодых лидеров
Тайный груз
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Проблемная зона
Газ не про нас?
Проблемная зона
​​​​​​​Не прогулка, а сплошные нервы!
Проблемная зона
​​​​​​​Строят на землях, проданных вчера
Проблемная зона
Показательно, но не обязательно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]