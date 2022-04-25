Проблемная зона Дорогие наши дороги 25 апреля 2022 г. 0:15 Серик Кабдулов, Атырауская область Отрезок автострады в 60 километров от границы России до села Курмангазы, входящий в состав автомобильной магистрали Актобе – Атырау – Астрахань, придется полностью переделать. Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, побывавший на строительстве автострады, «промашка вышла» из-за местных грунтов, использованных при укладке дорожного основания. В них обнаружено повышенное содержание соли и гипса – веществ, легко размываемых как паводковыми, так и грунтовыми водами. Решение же об использовании данного материала принимал проектный институт. И это, как заявлено, полностью его вина. По словам Каирбека Ускенбаева, институт, когда готовил проект, включил в него местные инертные материалы, не убедившись в их качестве. Дорожные же строители заявили, что использование местных грунтов приведет к ухудшению качества дороги, дорожное полотно начнет набухать. В связи с этим пришлось искать другие решения, заново проводить экспертизу. Срок сдачи в эксплуатацию дорожного полотна теперь придется отодвинуть. В лучшем случае все будет доведено до ума только в следующем году. После подобных ошибок руководство страны решило взять на особый контроль реализацию данного проекта, который, напомним, еще в 2015-м был отнесен к приоритетным. В его рамках планировалось реконструировать 277 км автомобильной магистрали от Атырау до границы России. Но к реальным работам по проекту здесь приступили лишь в 2019 году. И приступили провально… В связи с этим Министерством индустрии и инфраструктурного развития принято жесткое и однозначное решение. – Мы будем в обязательном порядке раз в месяц-полтора приезжать в Атыраускую область для проверки качества и сроков исполнения работ. Более того, отныне заместители руководителей Комитета автомобильных дорог, нацкомпании «КазАвтоЖол» и Национального центра качества дорожных активов будут находиться здесь постоянно, до момента завершения реконструкции дороги. Им дано указание передать все другие дела коллегам и заниматься только проектом «Атырау – Астрахань», – отметил в ходе рабочей поездки в Атыраускую область Каирбек Ускенбаев. Как подчеркнул аким Атырауской области Серик Шапкенов, завершение реконструкции дороги – один из неотложных вопросов региональной повестки дня. – Теперь один из моих заместителей будет постоянно контролировать ход дорожно-строительных работ и ежедневно о них отчитываться. Также необходимо усилить общественный контроль, – считает глава региона. Как рассказал депутат Мажилиса Парламента Дюсенбай Турганов, принято решение о том, что аким области будет проводить подобные встречи на месте ежемесячно. – К сожалению, вынужден констатировать, что срывается график дорожного ремонта, темпы его низкие, заготовка инертных материалов слабая. Некоторые асфальтные заводы до сих пор не развернуты и находятся на подходе. Министр закрепил на постоянной основе двух представителей – «КазАвтоЖола» и «Казавтодора», чтобы те на месте оперативно решали возникающие вопросы. С учетом того, что полное завершение реконструкции и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год, принято решение проводить рабочие выезды раз в 1–1,5 месяца, – сообщил мажилисмен. До конца нынешнего года предстоит задача уложить нижние слой асфальта и открыть движение по всей автотрассе. Вместе с тем у местных жителей остались нерешенными практически те же вопросы, что поднимались и во время предыдущей встречи. Это плохое орошение строящихся дорог и, как следствие, сильная запыленность. Кроме того, необходимо предусмотреть еще один скотопрогонный переход, обеспечить нормальный скоростной режим, ускорить строительство объездной трассы у поселка Аккыстау.