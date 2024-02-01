Дорогой жизни

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, – одна из самых страшных глав в летописи Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года немецкие войска замкнули кольцо вокруг города на Неве. На разных участках Ленинградского фронта, внут­ри блокадного кольца вое­вали и казахстанцы. В составе войск Ленинградского стратегического направления сражались девять казахстанских дивизий и бригад, четыре полка и отдельный батальон – треть всех казахстанских формирований. Воины-казахстанцы участвовали в освобождении 22 населенных пунктов области, принимали участие в обеспечении связи осажденного города с Большой землей по Дороге жизни.

Одним из шоферов Дороги жизни был призванный из Приуралья Рахимжан Укасов. В этом году ему исполнилось бы 110 лет. В ознаменование этого юбилея и 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда в селе Дарьинское района Байтерек сотрудниками Мемориального музея М. Шолохова был организован Урок мужества и патрио­тизма «На Дороге жизни». Почетными гостями мероприятия стали дети, внуки и правнуки Рахимжана Нугмановича, которые поделились воспоминаниями о легендарном предке.

До войны семья Укасовых, спасаясь от голодомора, переехала из отдаленного Тайпакского района Приуралья в Башкирию. Рахимжан, окончив училище, работал в одном из крупных совхозов. Старательного молодого механизатора вскоре назначили бригадиром. В 1939-м Укасовы вернулись на родину. В колхозе за Рахимжаном закрепили полуторку, на которой он ударно трудился до самого призыва осенью 1940 года. Он служил в Литве, в автобатальоне. До границы с Германией от его части было несколько десятков километров.

Первую военную путевку Рахимжану Укасову выписали в шесть утра 22 июня 1941 года – нужно было доставить противогазы на передовую. Только через несколько дней он смог попасть в свой батальон, где его уже считали погибшим.

Потом были дороги Ленинградского фронта. В конце сентября немцы захватили Шлиссельбург, прекратилось сухопутное сообщение Ленинграда со страной. 851-й батальон, где служил ефрейтор Укасов, включили в специальное автомобильное формирование, доставлявшее грузы в осажденный Ленинград. На льду Ладожского озера, на той самой Дороге жизни, ежедневно рисковали жизнью порядка 600–700 водителей.

Один раз Рахимжан все же попал в водную яму. Сам успел выпрыгнуть, но машина с грузом ушла под лед. Когда ее вытащили, снова сел за руль. Его считали лучшим водителем, отправляли на самые сложные задания. Укасов награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, многими медалями. Но ветеран всегда особо дорожил одной – «За оборону Ленинграда».

Фронтовая газета «Удар по врагу» писала, что за три года по Дороге жизни он проехал 139 тыс. км и перевез 7,5 тыс. тонн грузов. После снятия блокады ефрейтор Укасов еще некоторое время перевозил грузы к линии фронта, а после получил приказ сдать машину – как отработавшую свой срок. Солдатам, принимавшим ее, он рассказывал о своем ЗИСе как о боевом товарище: как вместе в срочную, а после всю войну вдвоем. Бойцы посоветовали Рахимжану записать все это на бумаге: фронтовой путь, фамилию, откуда родом и оставить это послание под сиденьем. Попадет машина в какое-нибудь село, узнают ее историю и будут относиться к ней бережно. Так тогда и сделали.

После победы Рахимжан Нугманович вернулся в Приуральный район, работал шофером. В августе 1985 года попал в руки ветерану номер газеты «Красная звезда». В небольшой корреспонденции рассказывалось о военно-историческом музее и, в частнос­ти, о том, что на постаменте его смотровой площадки установлен фронтовой автомобиль «ЗИС-5» Д-2 50-52, который проработал на ледовой трассе всю блокаду. Известен его водитель – ефрейтор Укасов. В материале работники музея просили боевого шофера или его родных откликнуться.

Конечно, он написал, а позднее и побывал там. Долго стоял возле постамента, и перед глазами вновь проносились дороги войны. Хорошее состояние машины и оставленное послание определили ее судьбу. И сегодня она – в числе экспонатов музея «Дорога жизни» в Санкт-Петербурге.

Сотрудниками музея М. Шолохова были подготовлены выставки «Салют над Невой» – об истории освобождения Ленинграда и «Өмір жолында» – о Рахимжане Укасове. Среди документов и личных вещей – его портрет, нарисованный углем на танковом брезенте. Белыми нитками вышита дата – 9 мая 1945 года. Его нарисовал неизвестный автор специально для большой автомобильной выставки, приуроченной ко Дню Победы и прошедшей в Финляндии. Портрет долгие годы висел в доме ветерана войны.

Отдавая дань памяти Рахимжану Укасову, по инициативе Генерального консульства России в Уральске в настоящее время о нем снимают документальный фильм, работа над которым завершится к Дню Победы.