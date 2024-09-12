«Дорожная карта» Улытау и Новгородской области РФ уже реализуется

10 сентября делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным посетила Жезказган. Встреча представителей исполнительной власти и депутатов области Улытау и Новгородской области стала важным продолжением совместной работы в рамках специальной Дорожной карты на 2023–2025 годы.

К исполнению основных мероприятий, заявленных и одобренных в «дорожной карте», стороны приступят в следующем году, сообщил аким области Улытау Берик Абдыгалиулы.­ Впрочем, ряд совместных проектов в социальной сфере реализуется уже сегодня, в перспективе – расширение сотрудничества в области науки и туризма.

По словам главы области Улытау, состоявшийся визит крайне важен для обеих сторон, причем не только в пределах Новгородской области и Улытау, но и других регионов России и Казахстана.

– Мы готовы к активному сотрудничеству в сфере экономики, – подчеркнул Берик Абдыгалиулы. – Потенциал Улытау весьма перспективен, в том чис­ле по линии инвестиционных проектов. В нашем регионе, в соседней Карагандинской области подавляющее большинство населения трудится на промышленных предприятиях. Соответственно, показатель экономики регио­на напрямую связан с работой таких крупных компаний, как «Казахмыс», Qarmet, «Казцинк».

Кроме того, государство придает большое значение строительству республиканских автодорог, соединяющих юг и север страны. В результате увеличивается товарооборот и планомерно развивается туризм.

Во время визита в Новгород в мае 2024 года делегация из Улытау ознакомилась с работой экономической зоны российского региона. В перспективе в Улытау будет реализован аналогичный проект.

Коллег из российского региона в ходе текущей поездки ознакомили с работой Жезказганского медеплавильного завода, выпускающего рафинированную медь, соответствующую мировым стандартам, швейной фабрики «Ютария», которая производит спецодежду, текстиль и трикотаж для предприятий, военного и медицинского персонала.

Третьим объектом стало ТОО «Казтехфильтр», производящее высококачественные воздушные, масляные и топливные фильтры для двигателей.

Как подчеркнул губернатор Новгородской области Андрей Никитин, взаимовыгодное сотрудничество с Улытау гарантирует плюсы и самые разные возможности для обеих сторон.

– Развитие Улытау как региона, о котором говорил мой коллега Берик Абдыгалиулы, созвучно и нашим устремлениям применительно к Новгородской области, ведь ровно такие же задачи перед нами ставит наш Президент, – сказал он. – Как и в Улытау, мы сегодня стараемся удержать молодежь, создаем новые рабочие места, условия для бизнеса, строим современную социальную инфраструктуру. Цели наши схожи. Рады, что есть возможность обменяться опытом, ознакомиться с решениями, выработанными в Казахстане, рассказать о том, каких результатов добились мы.

Совместная «дорожная карта» поможет регионам развиваться быстрее и решать самые насущные задачи. Причем не менее важно объединение в сфере высоких технологий, которые уже сегодня формируют будущее мировой экономики. Делегаты из Новогородской области предлагают жезказганцам – молодым специалистам, студентам – принять участие в чемпионате высоких технологий, который ежегодно проводится в Великом Новгороде. Среди 14 соревновательных дисциплин – робототехника, строительство беспилотных летательных аппаратов.

Как правило, результатом такого участия становится написание совместных заявок на гранты российского научного фонда. Что важно и интересно – на них могут претендовать сборные команды нескольких государств.

Члены российской делегации также рассказали о достижениях передовой инженерной школы региона, которая определила для себя основным вектором работу по автоматизации производств. На данный момент основной ее партнер – химическая промышленность. В этой сфере Новгородская область активно сотрудничает с Казахстаном в рамках совместного предприятия, созданного в Алматы. Тем не менее есть все возможности для работы и научных изысканий и в других областях.

Перспективы сотрудничества в сфере налаживания производств и их автоматизации делегаты из России готовы обсудить с представителями региональных предприятий Казахстана.